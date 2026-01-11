Güneş enerjisiyle dev tasarruf

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerji santralleri ile yıl boyunca 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji üretilirken, yaklaşık 90 bin 893 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımının önüne geçildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Belediye tarafından kurulan güneş enerji santralleri sayesinde hem çevre korunuyor hem de belediye bütçesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanıyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen üretimle toplamda 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji elde edilirken, bu üretim yaklaşık 90 bin 893 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımının engellenmesi anlamına geliyor.

Belediyenin enerji üretimindeki en büyük pay, Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde kurulan güneş enerji santraline ait bulunuyor. 2.2 MW güce sahip olan tesis, tek başına 3 milyon 994 bin kWh'in üzerinde enerji üretimi gerçekleştirerek belediyenin enerji giderlerine önemli katkı sağladı. Bu üretimle birlikte 1 milyon 765 bin kilogramdan fazla karbondioksit salınımı engellenirken, doğaya 88 bin 282 ağaç kazandırılmasına eşdeğer çevresel fayda elde edildi.

Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne kurulan 50 kW gücündeki güneş enerji santrali ise yerinde üretim ve tüketimin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Hayvan barınağının enerji ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan sistem, 118 bin kWh'in üzerinde enerji üretimi sağladı. Bu üretimle birlikte 2 bin 611 ağaç dikimine eşdeğer çevresel katkı sunulurken, barınağın elektrik giderleri de önemli ölçüde azaltıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enerjimizi güneşten alıyor, geleceğe temiz bir dünya bırakıyoruz. Toplamda 4 milyon kWh'i aşan temiz enerji üretimimiz, şehrimizin sadece bugününe değil, yarınlarına ve çocuklarımıza bırakacağımız tertemiz doğaya yapılmış bir yatırımdır. Çevreci projelerimizle Tekirdağ'ı enerji üretiminde de örnek bir kent yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ