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TEKNOFEST heyecanı başladı - Son Dakika

TEKNOFEST heyecanı başladı

21.09.2021 14:52
TEKNOFEST heyecanı başladı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye'nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır." dedi.

TEKNOFEST gençliğinde "büyük Türkiye"nin mimarlarını gördüklerini ifade eden Varank, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bir nesille beraber yürüdüklerini söyledi.

Varank, gençlerin kalbinde teknoloji ateşini tutuşturan T3 Vakfı'na ve diğer tüm paydaş kurum, kuruluşlara teşekkür etti.

"TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor" diyen Varank, festivalde ilk kez sergilenecek ve gösteri uçuşları yapacak yerli ve milli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Varank, TEKNOFEST'e artan ilgi ve katılıma işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

"7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık"

Türkiye'nin teknoloji altyapısındaki gelişmelere değinen Varank, "İşte şimdi de, vakitli attığımız tohumlar, fidan oldu, çiçek açmaya başladı. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden ve hatta mezunlardan olmak üzere her yaştan takımlar boy gösteriyor." diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'te yarışmacıların roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine 35 farklı alanda hünerlerini sergilediğini belirterek, bu yarışmalarda gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Her sene başarıları ödüllendirdiklerine ve gençleri teşvik ettiklerine işaret eden Varank, "Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlerimize 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlarımıza 5 milyon liranın üzerinde ödüller takdim edeceğiz." dedi.

TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının da katlanarak arttığını aktaran Varank, ilk sene 28 olan paydaş sayısının bu sene 74'e yükseldiğini, bu sayede festivali daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini bildirdi.

"İHA'larımızı tüm dünya hayranlıkla takip ediyor"

Mustafa Varank, Türkiye'yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye; kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır, yerli ve milli teknolojilerle yoluna devam etmelidir. Vatandaşlarımız, ülkemizin İHA üretme sürecinin canlı şahitleridir. 10 senede, bu alanda nereden nereye geldiğimizi tüm dünya hayranlıkla takip ediyor. Parasıyla dahi bize satmadıkları İHA'lardan bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik."

Varank, bu başarıya; hayatını bu işe adayan, geceli gündüzlü çalışan gençlerle geldiklerini, hayal kurup daha sonra hayallerine ulaşmak için hayatını hangarlarda, atölyelerde, garajlarda, dağlarda geçiren gençlerle bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.

"Bugün nasıl ki dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyorsa yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak" diyen Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bilmiyorlar ki 2030'a kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber tarih yazacağız. Türkiye, gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak."

"Uluslararası bir marka haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST ile birlikte gençlerin tekrar sahnelere çıktığını ifade ederek, "Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür. İnanıyorum ki buradaki gençlerimiz teknoloji ateşini tutuşturacak gençlerimizdir." dedi.

TEKNOFEST ile birlikte eylülü "teknoloji ayına" çevirdiklerini belirten Varank, "TEKNOFEST'i sadece ülkemiz sınırları içinde tutamayacağız. İnşallah bir sonraki TEKNOFEST'te can Azerbaycan'da da bir ayağımız olacak ve TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz???????. Bunu da siz değerli gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her bir paydaşımızla yapacağız." diye konuştu.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de TEKNOFEST'in paydaşlarını ve Türk gençlerini tebrik etti. Nabiyev, "Çünkü onların böyle güçlü bir devleti var, her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var." dedi.

Bakan Varank, açılış töreni öncesi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) festival alanındaki standını da ziyaret etti. TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST heyecanı başladı - Son Dakika Ekonomi


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