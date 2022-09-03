Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı

03.09.2022 16:33
Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversite öğrencilerin geliştirdiği zeytin hasat makinesi ile zeytin hasadı, daha ucuz ve hızlı yapılabilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversite öğrencilerin geliştirdiği zeytin hasat makinesi ile zeytin hasadı, daha ucuz ve hızlı yapılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan projeler arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden İzem Begüm Yeşilyurt, Ömer Fatih Gökalp ve Musa Burak Doğrar'ın Prof. Dr. Zeki Kıral danışmanlığında geliştirdikleri yerli zeytin hasat makinesi de bulunuyor.

Tasarlanan makine, piyasadaki zeytin hasat makinelerine göre hem daha ucuza mal edildi. Makine ayrıca, piyasadakilere göre hem daha hızlı hem de daha az enerji kullanıyor.

İzem Begüm Yeşilyurt, AA muhabirine, İzmir'de zeytin hasadının önemli yer tutması nedeniyle böyle bir ürün tasarladıklarını söyledi.

Ürünlerinin yerli ve milli olduğuna işaret eden Yeşilyurt, "Zeytin hasat makinesinin mekanik kısmı üç farklı programda tasarlandı. Şu an piyasada benzeri bulunmuyor. Tarak yapısı ve konik dişlileri bize özgü. 290-300 vatlık bir motorla çalışıyor." dedi.

Aracın düşük enerji ile çalıştığını belirten Yeşilyurt, "Zeytin hasat makineleri en az 750 vat ile çalışıyor. Biz bunu 300 vata kadar indirmeyi başardık. Çok daha basit ve pratik. Muadillerine göre çok daha büyük alanı tarıyor. Örneklerinin 3,5 katı geniş alanda hasat yapıyor. Geniş olması nedeniyle hasat süresini de kısaltıyor." diye konuştu.

Yeşilyurt, araçlarını örneklerine göre daha ucuza da mal ettiklerini dile getirerek "Biz bu ürünü 2 bin 200 ila 2 bin 400 lira aralığında mal ettik. Piyasadaki ürünler 8 bin-9 bin liradan başlıyor. Biz çok daha ucuza yerli ve milli bir ürün ürettik." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Demirci'de zeytin üreticisine kasa desteği Demirci'de zeytin üreticisine kasa desteği Kırkağaçlı üreticilere zeytin kasası desteği Kırkağaçlı üreticilere zeytin kasası desteği
Kaynak: AA

Yeşilyurt, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:33:46. #1.13#
SON DAKİKA: Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement