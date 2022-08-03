TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları 5-7 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları 5-7 Ağustos'ta yapılacak

03.08.2022 16:25
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları 5-7 Ağustos'ta yapılacak

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda yarışmalar gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda yarışmalar gerçekleştirilecek.

Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin 5-7 Ağustos tarihlerindeki durağı Trabzon olacak.

Trabzon Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Baykar, Cezeri, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, Sanko Holding ve Beyazay Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Kentte, Ulaşımda Yapay Zeka, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba, Biyoteknoloji İnovasyon ve Helikopter Tasarım olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek.

Söz konusu yarışmalara toplamda 27 bin 79 takım başvurusu alındı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trabzon Silah Sanayii, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Merkezi, Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi ve Teknar Teknoloji Ulaşım Sistemleri olmak üzere yerel kurumların aktivite ve etkinlikleri de Trabzon'da gerçekleşecek.

TEKNOFEST'in başlamasıyla Karadeniz semalarını süsleyen hava gösterileri, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, sanal gerçeklik tüneli, konserler, bilim atölyeleri ve bilim şovları da organize edilecek.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları 5-7 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları 5-7 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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