Teknoloji Sektöründe İşten Çıkarmalar Azaldı

Ekonomi

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 42 azaldı.

AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinden derlediği bilgilere göre, 2024'te 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi.

Verilere göre, işten çıkarmalarda 2023'e göre düşüş yaşandı. 2023'te 1193 teknoloji şirketi, 264 bin kişinin işine son verirken 2024'te yüzde 42 daha az işten çıkarma kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk ayında da teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Verilere göre ocakta 13 teknoloji şirketi, 1390 çalışanın işine son verdi.

Yılın ilk ayları baz alındığında 2023'te 90 bin çalışan işten çıkarılırken bu rakam 2024'te 34 bin olarak tespit edildi. Bu verilere göre, bu yıl ocakta işten çıkarmalarda büyük bir düşüş oldu.

Meta, işten çıkarmaları duyurdu

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta şirketi, performansa dayalı işten çıkarmalar yaparak iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını duyurdu.

Performans yönetiminde değişikliğe giderek düşük performans gösterenleri daha hızlı işten çıkarma kararı alan şirket, boşalan pozisyonları doldurmak için yeni çalışanları işe almayı planlıyor.