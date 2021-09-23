Teknopark İstanbul girişimi CET, 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Teknopark İstanbul girişimi CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş., UP Capital liderliğinde çıktığı yatırım turunda, Birleşik Arap Emirlikleri kökenli uluslararası bir yatırımcı grubundan 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, kuluçka merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmaları yürüten CET, Türkiye'de yabancı üreticiler tarafından domine edilen performans epoksi pazarındaki global rakipleriyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli üretim teknolojileriyle rekabet ediyor.

Üretimini ölçeklendirmek ve daha çok katma değer sağlamak için UP Capital ile çıktığı yatırım turunda aldığı yatırımla müşterileri, hissedarları ve Türkiye için artık daha fazla değer üretecek.

CET, Türkiye'de bugüne dek üretilmemiş epoksi temelli performans kimyasallarının sentezi, modifikasyonu, formülasyonu ve seri üretimi üzerine yerli teknolojilerle çalışmalar yapıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yıllık epoksi ithalatı 160 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Her geçen gün artan bu ithalat özellikle yüksek performans epoksi sistemlerinin tüketildiği sektörlerde teknik problemleri ve tedarik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Devasa büyüklüklere sahip performans kimyasalları üreticilerinin, genelde derinlemesine teknik destek verme iştahının düşük olduğu, anlık problemlere hızlı çözüm üretme konusunda da yetersiz kaldıkları tüketiciler tarafından dile getirilen başlıca meseleler olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri özellikle performans epoksi sistemlerinin yoğun kullanıldığı havacılık ve uzay, elektrik, balistik ve enerji sektörlerindeki yabancı menşeili ürünleri, öncelikle yerlileştirmek daha sonra performanslarını artırmak ve özgün ürünler üretmek, Türk kompozit şirketlerinin maruz kaldığı tedarik ile teknik sorunlara yerli ve çevik çözümler sunabilmek amacıyla kuruldu.

CET, talep edilen ürünlerin yerlileştirilmesini kısa zamanda gerçekleştiriyor ve müşterilerine sunduğu teknik destekle son ürün performansının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Tüm bu yerlileştirme ve iyileştirme katkısı ile beraber polimer sistemlerdeki teknik bilgisi sayesinde müşteri isterlerine özgün ürünler üretebilmesi CET'in en önemli yetkinliği olarak ortaya çıkıyor.

Bu sayede kompozit üreticileri tamamen benzersiz, kopyalanamaz ürünler üretiyor, rakip şirketlerin dayattığı son kullanıcı ve proje bilgilerinin hammadde üreticisine verilme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

"110 farklı epoksi sistemini yerlileştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CET'in Kurucusu Ömer Güven, şirketin temellerinin 2016 yılında atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"CET'in temelleri, kimya endüstrisinde yerli üretimin stratejik öneminin anlaşılmasıyla fikren atılmaya başladı. 2016 yılından itibaren iki yıl boyunca adım adım ete kemiğe bürünen fikirler, 2018 yılında resmiyet kazandı. Sağladığı imkanlar ve destekler ile ivmemizi artıracak en önemli parametrelerden birisi de şirketimizi kuracağımız yerdi. Biz de Teknopark İstanbul'da şirketimizi kurduk. Sürekli olarak katma değer, ticarileşme potansiyeli, kurumsal sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası rekabet konularına kafa yorduk.

İlk olarak havacılık ve uzay sanayinde kullanılan bazı ürünleri yerlileştirdik. En nihayetinde 110 farklı epoksi sistemini yerlileştirdik ve özgün ürünler ürettik. CET olarak amacımız özellikle stratejik sektörlere yönelik hammadde ambargosu ihtimalinin mümkün olduğunca düşürülmesini sağlamak. Burada insan kaynağı ve Ar-Ge'ye daha çok yatırım yaparak, ülkemizde gelişme ihtiyacı olan kimya teknolojisinin ilerlemesini elimizden geldiğince sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz."

"Günümüzde girişimler için büyüme ve başarıya giden yolda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden biri kuluçka merkezlerinde yer almak"

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Müdürü Gürol Üzenç, günümüzde girişimler için büyüme ve başarıya giden yolda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden birinin kuluçka merkezlerinde yer almak olduğunun altını çizerek, şu ifadelerdi kullandı:

"CET'in girişim serüveninin en başından beri beraber yol alıyoruz, CET adına bu günlere ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktu. Nitekim Cube Incubation'da CET gibi başarılı 110'dan fazla girişimci grubuna ev sahipliği yapıyoruz. Yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde bu başarı hikayelerini artırarak girişim ekosistemine değer katacağız.

Ayrıca altyapısıyla bölgenin en ileri kuluçka merkezi olmanın yanında şu an girişimcilere sağlanan mentorluk, eğitim, kurumsal firmalarla iş birliği ve yatırımcılarla girişimleri buluşturma gibi sunulan destekler açısından da bölgedeki en aktif kuluçka merkeziyiz. Yakın zamanda girişimcilerimize finans desteği sağlamak amacıyla yeni bir yatırım fonu duyuracak olmanın heyecanı içerisindeyiz."