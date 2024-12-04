Teknosa, En Beğenilen Teknoloji Perakendecisi Seçildi

Ekonomi

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüketici oylarıyla en beğenilen teknoloji perakendecisi seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, TeknosaAlışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD) gerçekleştirdiği "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları" araştırmasında tüketici oylarıyla "Teknoloji Perakendeciliği" kategorisinde 13'üncü kez birinci oldu.

Teknosa, AYD'nin AKADEMETRE Türkiye işbirliğiyle Türkiye çapında düzenlediği araştırmasında kendi kategorisinde zirveye yerleşti. ???????

AYD 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni'ne katılan İnsan Kaynakları, Satış ve Kurumsal İletişim ekipleri Teknosa adına ödülü aldı.