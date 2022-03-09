Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar

09.03.2022 11:46
Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında okulda açılan 'Hazır giyim makinelerini kullanabilme, geliştirme ve uyum' kursu sayesinde...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında okulda açılan 'Hazır giyim makinelerini kullanabilme, geliştirme ve uyum' kursu sayesinde tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştirilecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Hazır giyim makinelerini kullanabilme, geliştirme ve uyum' kursu açıldı. Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zafer Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğu 'Hazır giyimin üreten eli' Projesi kapsamında Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazır giyim atölyesi' kuruldu. Kurulan atölyede başlayan kursa her geçen gün ilginin arttığı öğrenildi.

Açılan kursta tekstil atölyelerinde çalışabilecek, sanayi tipi makinelerde uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirilecek. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Atölyesi'nde Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile açılan kursta hafta içi okul öğretmenleri tarafından öğrencilere, hafta sonu 23 yetişkin kursiyere Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Hacer Moğul tarafından verilen kurs 80 saat sürecek.

Makine kullanımı ve bakımını öğreniyorlar

Kursiyer öğrencilerden Aylin Coşkun, "İyi ki bu mesleği öğreniyorum, çok seviyorum ve büyüyünce modacı olmak istiyorum. Burada makine kullanmasını öğreniyoruz." derken bir başka kursiyer öğrenci olan Hilal Salancı, "Geleceğimin daha iyi olması ve daha rahat iş bulabilmek için mu bölümü seçtim. Bu bölümde dikim alanında her şeyi öğreniyoruz. Makinenin kullanımı dışında bakımını da öğreniyoruz" dedi.

Kurs sayesinde hem teknik hem sosyal becerileri arttı

Kursiyer Cemile Uslu, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu Sanayi Makinesi Kullanma kursuna katıldım. Kurs sayesinde tekstil sektöründe daha iyi iş bulabileceğim. Bu kurs sayesinde sosyal çevremde gelişti. İş konusunda daha iyi bilgim ve değişik ilgi alanlarım olmaya başladı. Bu kursta makinenin bakımını, tamiratını ve nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendik" şeklinde konuşurken, kursiyer Ayşe Korkmaz ise şunları söyledi: "Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Hazır Giyim Kursuna katılmaya karar verdim çünkü kendi tuhafiye dükkanım olduğu için hazır giyimle uğraşıyorum. Hazır giyimde bazı tadilatları gerektiriyor. Bu kurs sonunda tadilatları kendim yapabileceğim. Bu kursun bana çok yararı oldu. Bu kursta makinelerin çalıştırılması ve bakımını da öğrendik."

"Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Kurs için talepleri karşılamakta zorlandıklarını kaydeden Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurten Kocakabak, "Zafer Kalkınma Ajansı ve Alaşehir Ticaret Odası destekleriyle okumuza sağlanan tekstil makinelerinin kullanılması, uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirmek için Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kurs açtık. Kursa ilgi çok büyük, talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. 80 saat sürecek olan kursumuz sonunda sertifika alacak olan kursiyerlerimiz, iş hayatında daha kolay iş bulabilecekler. Kursta sanayi tipi makineleri kullanım ve geliştirme, düz sanayi dikiş makinesi çeşitleri, bölümleri, ayarları, nasıl kullanıldığı, temizlik ve bakımlarının yapılması, kumaş çeşidine ve ayarına göre overlok makinesi kullanabilme, cinsiyete ve kullanım yerlerine göre giysi seçerek ölçü alması, kesime hazırladığı kumaşı elde veya uygun bir kesim motoru ile kesmesi, tekniğine uygun olarak ütüleme yapma, leke çıkarma öğretiliyor" dedi.

"İş bulmaları kolaylaşacak"

Okul tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje sayesinde kursiyerlerin tekstil sektöründe kolaylıkla iş bulabileceklerini aktaran Kocakabak şunları söyledi: "Zafer Kalkınma Ajansıyla okulumuzun hazırlamış olduğu 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında okulumuzda bir giyim üretim, bir de bilgisayarlı tasarım atölyesi kuruldu. Hem okul öğrencilerimizin hem de ilçemizde iş arayan kadınlarımıza kurs düzenledik. Kursa katılanlar kurs sonunda sertifika alacaklar. Sertifika alan öğrencilerimiz ve bayanlarımızı tekstil işletmelerinde daha kolay iş bulabileceklerdir." - MANİSA

Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar
Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar
Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar

YORUMLAR
500
Alaşehir'de baca yangını korkuttu Alaşehir'de baca yangını korkuttu Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi... 'Alaşehir Asma Yaprağı'ndan sonra 'Alaşehir Kapaması' için de coğrafi işaret aldı Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi... 'Alaşehir Asma Yaprağı'ndan sonra 'Alaşehir Kapaması' için de coğrafi işaret aldı

Anadolu Lisesi, Alaşehir, Manisa, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:51 Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement