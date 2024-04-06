Tekstil fabrikasında bayram yoğunluğu
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, bayram öncesi verilen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde aldıkları siparişleri yetiştirmek isteyen tekstil sektörü, hummalı bir çalışma başlattı. Erciş'te içlerinde ünlü firmaların da bulunduğu işyerlerinin siparişlerini alan tekstil çalışanları, siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına hız verdi. 2022 yılında açtıkları tekstil fabrikasında yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiğini ifade eden işletme sahibi Hacı Gürbüz, "2022 yılında arkadaşımla birlikte tekstil fabrikası açmaya karar verdik. Şuan yaklaşık 300 kişi çalıştırıyoruz. Amacımız Erciş'teki işsizliği önlemek. Bu nedenle bu tekstil fabrikasını açtık. Şuan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir çalışmamız var. Personellerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Tekstil fabrikasında çalışanlar ise bayram dolayısıyla çok yoğun çalıştıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan fabrika sahiplerine teşekkür ettiler.
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