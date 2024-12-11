Tekstilkent İstihdam ve İhracat Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tekstilkent İstihdam ve İhracat Sağlıyor

Ağrı'daki Tekstilkent projesi, kadın istihdamı ile dünya çapında ürün ihracı sağlıyor.

11.12.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binlerce kişiye istihdam sağlayan Tekstilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

AĞRI - Ağrı'da ünlü markaların üretimlerinin yapıldığı Teksilkent projesi ile binlerce kişiye iş istihdamı sağlanırken, atölyelerde üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor.

Ağrı'da 2018 yılında hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile başta kadınlar olmak üzere istihdam noktasında önemli bir artış sağlanırken, bir yandan da nitelikli iş gücü yetiştirilerek kentin ekonomisine katı sağlanması hedefleniyor. 117 bin metrekaresi il merkezinde olan ve toplamda 157 bin metrekarelik alana kurulan işletmelerde üretilen ünlü markalar, buradan yola çıkarak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

"Hem üretim kültürünü geliştirmek, hem de iş olanağı sağlamak adına bu projeyi destekliyoruz"

Tekstilkent'te bulunan Alders ve Gese firmalarını ziyaret eden Ağrı Valisi Mustafa Koç burada yaptığı basın açıklamasında hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile bölgede istihdam noktasında önemli bir artış sağlandığını ifade ederek, Ağrı'mızda içinde olduğumuz bu fabrikanın da bulunduğu alan Tekstilkent. İlimiz genelinde 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın ortaklaşa "Üreten Gençler" adı altında başlayan Tekstilkent projemiz daha sonra Özel İdare'mizin imkanlarının da kullanılmasıyla çok geniş bir alana sahip oldu. Bugün itibariyle ilimiz genelinde 157 bin metrekare alana kurulmuş durumda. Bunun 117 bin metrekaresi il merkezimizde ve 26 işletme şeklinde. Bunlardan 17 tanesi aktif olarak üretim yapıyor. Üretim yapılan bu işletmelerde ilimiz genelinde 1600 hemşehrimiz evlerine iş götürüyor. 1600 hemşehrimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlarımızdan oluşuyor. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Ağrı'mız zorlukların yaşandığı ve iş imkanının olmadığı bir şehir. Bu bilinçle, hemşehrilerimizin de desteğiyle hem üretim kültürünü geliştirmek hem de başta kadınlarımız olmak üzere hemşehrilerimize iş olanağı oluşturmak adına bu projeyi elimizden geldiği kadar güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

İşçilerin İŞKUR desteğiyle gerçekleştirilen işbaşı eğitim programlarıyla desteklendiğini belirten Vali Koç, "Bu Tekstilkent'in yapılmasıyla beraber bu firmalar buralara geldiler. Ondan öncesinde hemşehrilerimizin batıda çalışması nedeniyle iş tecrübesi vardı ama ilimizde Halk Eğitim Merkezi'mizin açtığı kurslar dışında potansiyel olarak böyle bir üretim ve meslek öğrenme yoktu. İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitim programları kapsamında ve değişik teşviklerle hem işletme hem de işletme içerisindeki üretme kültürünün gelişmesini destekliyoruz. İşe başlarken öğreniyorlar ama en önemlisi işe başladıktan sonrası. Burada öğrenip üretim yapmaya devam ediyorlar." İfadelerine yer verdi.

"Üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor"

Özellikle kadın istihdamının sağladığı fabrikalarda toplamda bin 600 kişinin çalıştığını söyleyen Vali Mustafa Koç, yatırımcıları Ağrı'ya davet ederek,

"Burası tekstil atölyesi olduğu için üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tekstil zaten doğası gereği kadın istihdamının ağırlıklı olduğu bir sektör. İlimizde de 1600 kişi çalışıyor şu anda. Bunun yüzde 60 civarı kadın çalışanlarımız. Ben Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılarımızı buralara yatırım yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekstilkent, İhracat, Ekonomi, Dünya, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstilkent İstihdam ve İhracat Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tekstilkent İstihdam ve İhracat Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.