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Temiz enerjide Bursa "rüzgârı" - Son Dakika

Temiz enerjide Bursa "rüzgârı"

22.09.2021 12:43
Temiz enerjide Bursa

İğrek Makina Grubu, yenilenebilir rüzgar enerji üretimi alanındaki Türkiye'de 1,5 MW'lık yerli direkt tahrikli rüzgar jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için döndürdü.

İğrek Makina Grubu, yenilenebilir rüzgar enerji üretimi alanındaki Türkiye'de 1,5 MW'lık yerli direkt tahrikli rüzgar jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için döndürdü.

Bursa'da makine ve metalürji sektörünün önde gelen firmalarından olan firma, bu sektörün de önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Türkiye'de 1,5 MW'lık yerli üretim direkt tahrikli rüzgar enerjisi jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da iştirakiyle döndüren İğrek Makina, ülkemizde her geçen gün gelişen rüzgar türbini üretimi sektörünün lider üreticisi olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk rüzgar türbini olan MILRES projesinin konsorsiyum üyesi ve tedarikçisi olan firma, uzun süredir beraber çalıştığı yabancı bir şirketin 5,0 MW'a kadar rüzgar enerjisi tesislerinin teknolojisini satın aldı. Bunun için 350 kişinin istihdam edildiği Almanya'daki 200 ton parça/adet dökebilecek dökümhane ve çelik tesislerini söküp Bursa OSB'deki fabrikasına getiren firma, 55 bin metrekarelik bu dökümhanesine ilaveten 30 milyon euroluk bir yatırımla Mustafakemalpaşa'da 122 binmetrekare alana sahip entegre tesis inşaatına da başladı. Firma, 2022 yılının ikinci çeyreğinde montaj çalışmalarını bitirecek.

Avrupa'ya Hub, Carrier, Mainframe, Shaft gibi rüzgar türbini ana parçalarını döküp işleyebilen, rüzgar türbinlerine yönelik döküm parça üretimi ve işlemesinde de ehil olduklarına işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, şunları söyledi:

"1946'dan bu yana döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren bir aile şirketi olarak her yıl 30 bin ton metal eriten metalürji tesisiyiz. 1500 kilovatlık rüzgar enerjisi jeneratörü ürettik. Son 5 senedir Avrupalılar ile onların teknolojisini, bizim tesisimizle birleştirdik ve jenaratörü elektrik üretir hale getirdik. Biz olarak rüzgar enerjisi markası olarak piyasaya çıkıyoruz. Lisansımız var. Sertifikamızı da Alman TÜV ile yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de fabrikamızı ziyaretinde 1500 kilowattlık rüzgar enerjisinin 38 tonluk jeneratörünü içeriden verilen bir enerji ile tahrik ederek döndürdük. Yeni tesislerimizde 500 kilovattan 5000 kilovata kadar onshore ve offshore yerli rüzgar parkları anahtar teslim üretilecektir. Yerli rüzgar markası olmanın gururunu yaşıyoruz." - BURSA

Temiz enerjide Bursa rüzgârı
Temiz enerjide Bursa rüzgârı
Temiz enerjide Bursa rüzgârı

Mustafa Varank, Türkiye, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Temiz enerjide Bursa 'rüzgârı' - Son Dakika Ekonomi


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