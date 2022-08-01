İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 99 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 99 arttı

01.08.2022 12:26
İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 99 arttı

Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 99,11, toptan fiyatlar yüzde 87,95 arttı.

Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 99,11, toptan fiyatlar yüzde 87,95 arttı.

2022 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 oranında arttı. 2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,95 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2022'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 17,31, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 7,70, Gıda Harcamalarında yüzde 4,83, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,44, Giyim Harcamalarında yüzde 2,63, Konut Harcamalarında yüzde 2,15, Diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 4,55 azalış izlendi.

Temmuz 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6,03, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 5,99, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,97 artış, Madenler Grubunda yüzde 7,51, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,97, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,72 azalış görüldü. Mensucat Grubunda İse fiyat değişmedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İstanbul, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 99 arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 99 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement