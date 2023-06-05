Mayıs verisiyle rakam netleşti! İşte memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş - Son Dakika
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Mayıs verisiyle rakam netleşti! İşte memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş

05.06.2023 16:24

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları 5 aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Memur ve emeklinin alacağı ücret için hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşının 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığının 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığının ise 8 bin 494 lira olması bekleniyor.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci dönem zammında rakam netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKININ EKLENMESİYLE HESAPLANACAK

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. 2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 13,26 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK, şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam aylık enflasyon yüzde 13,26 olarak hesaplandı. Gelecek ay Haziran ayı enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık rakamlar ortaya çıkacak. Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyonla hesaplanan rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2023 yılı ikinci altı ayı için yüzde 13,26 zam alacak. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşı 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığı 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığı 8 bin 494 lira olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (18)
  • haydar topçu: Hani 23 bin olacaktı Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Hakikatten hani 23 olacaktı ??? 7 0 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: pirim hizmetine göre adaletli zam yapılması gerekir bunu dikkata alınması lazım Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs verisiyle rakam netleşti! İşte memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs verisiyle rakam netleşti! İşte memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş - Son Dakika
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