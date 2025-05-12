TEMSA, Lityum İyon Marine Batarya Sertifikası'nı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

TEMSA, Lityum İyon Marine Batarya Sertifikası'nı Aldı

TEMSA, Türk Loydu'ndan aldığı sertifika ile denizcilik sektöründe batarya çözümleri sunmayı hedefliyor.

12.05.2025 11:31
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TEMSA, bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından verilen lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında büyümesini sürdüren TEMSA, mobilite çözümlerini farklı sektörlere sunma anlayışını genişletmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen geniş çaplı test ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Böylece şirket, uluslararası firma ve tersaneler tarafından bilinirliğini genişletme ve ürünlerini sektöre güvenli şekilde sunma imkanı elde etti.

Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde düzenlenen törenle TEMSA yetkililerine teslim edildi.

Sertifika, denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerin teşviki niteliği taşıyor.

Geliştirdiği batarya teknolojileriyle stratejik işbirlikleri hayata geçiren TEMSA, denizcilik gibi zorlu sektörlerde kullanılabilecek batarya çözümleriyle müşterilerine daha geniş ürün ve hizmet çeşitliliği sunmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2022'de hayata geçirdiği deniz taksilerin elektrifikasyonu projesiyle sektörde sürdürülebilirliğe katkı sağlayan TEMSA, bu yıl da yat üreticisi Yuka Yat'ın Openbow Classic elektrikli teknesine 102 kilovatsaat (kWh) kapasitedeki batarya paketiyle elektrik dönüşümü desteği sağladı.

"Mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, TEMSA'yı farklı segmentlerde değer yaratan bir mobilite şirketi olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Güzel, TEMSA olarak vizyonlarını sadece kara yolu ile sınırlandırmadıklarını aktararak, "Bu anlayış doğrultusunda bir yandan ana faaliyet alanlarımızda rekabet gücümüzü pekiştirirken, diğer yandan yeni fırsat alanlarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Loydu'ndan aldıkları sertifikanın TEMSA'nın teknolojik yetkinlikleri ve kalite standartlarının güçlü bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:

"Böylece Adana'daki AR-GE ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. Türkiye'de bir ilke imza atarak elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda hem TEMSA'nın hem de ülkemizin mobilite alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır."

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEMSA, Lityum İyon Marine Batarya Sertifikası'nı Aldı - Son Dakika

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