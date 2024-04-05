Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı'na yüzde 100 dolulukla giriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı'na yüzde 100 dolulukla giriyor

Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı\'na yüzde 100 dolulukla giriyor

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor. Termal Kaplıcaları, tarihi geçmişi ve şifa kaynaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanan tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lere yaklaştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, tesisin doğal ve oksijenli bir ortamda bulunduğunu ve çocuklu misafirlerin tercih ettiğini söyledi. Açık havuzun yanı sıra hamam ve kaplıca sularının da bulunduğu tesis, farklı şifa kaynaklarından yararlanma imkanı sunuyor.

05.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerin şifa merkezi olan Termal Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmeye devam ediyor. Okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşanan ilçedeki termal tesislerde yüzde 70'lere yaklaşan doluluk oranlarının bayramla birlikte yüzde 100'e çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur yaptığı açıklamada, "Tesisimiz 3 bin 600 hektar alan içinde kurulu hamamlar, havuzlar, konaklama tesislerinin olduğu, orman içinde bir yapı. İstanbul, İzmit ve Bursa'nın ortasında 45 dakikalık uzaklıkta. Hem konaklamalı hem de günü birlik misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 70 doluluk oranına ulaştık ama bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatilin de bayram öncesine gelmesi bizim için daha iyi oldu. Çünkü çocukları olan misafirlerimiz daha çok burayı tercih ediyorlar. Doğanın içinde oksijenli bir ortamda kaplıca suyundan çocukların faydalanması için burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Özellikle misafirlerin açık havuzu tercih ettiğini dile getiren Öztamur, şöyle konuştu:

"Suyumuz kaynaktan 62 derece olarak çıkıyor, soğutma kulelerinde soğutulduktan sonra 36 dereceye yakın olarak açık havuzumuzda misafirlerimizin kullanımına sunuluyor. Ayrıca hamam ve havuzlarımızda direk kaplıca sularımız var. Otelimizin altında, eksi 1 katında sadece kadınlar ve çocuklar için küçük bir havuzumuz var. Sadece konaklamalı misafirlerimizin kullanabildiği. Yürüyüş alanlarımızın içinde göz, mide, ayak suyu ve buhar banyolarımız var. Bunların her birisinin başka şifa yönetimi var. Buhar akciğer, solunum rahatsızlıklarına iyi geliyor. Göz suyumuz enfeksiyonları gideriyor. Ayak suyu ayak mantarlarına iyi geliyor. Misafirlerimiz değişik şifa kaynaklarından yararlanabiliyor." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı'na yüzde 100 dolulukla giriyor - Son Dakika

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