Terme OSB\'de Yeni Yatırımlar ve Protokoller Değerlendirildi

Samsun'un sanayi gücünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Terme Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin(OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, OSB genelindeki altyapı çalışmalarının mevcut durumu ile yatırımcılara sunulan imkanlar değerlendirildi. Temmuz ayına ilişkin ön tahsis başvuruları da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 2. Dönem Denetim Kurulu Raporu görüşülerek onaylandı.

Öte yandan Yeşilay Samsun Şubesi, Yeşilay Spor Kulübü ve Terme Karma OSB iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan "Bağımlılıkla Mücadele Kurumsal Danışmanlık, Eğitim ve Koordinasyon Protokolü"ne ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Toplantıda, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, sanayi yatırımlarının desteklenmesi ve toplumsal değerleri gözeten bir kalkınma anlayışının güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.