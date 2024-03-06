Termik Santral İşçileri Zam ve Sosyal Hak İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Termik Santral İşçileri Zam ve Sosyal Hak İstiyor

Termik Santral İşçileri Zam ve Sosyal Hak İstiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ve Bursa'nın Orhaneli ilçelerinde özelleştirilen termik santrallerde çalışan işçiler, zam ve sosyal hakların iyileştirilmesini talep etmek için eylem yaptı. Tes-İş Sendikası üyesi işçiler, yemekhane içerisinde çatal ve kaşıkla masalara vurarak tepkilerini gösterdi. Sendika başkanı, işçilerin haklı mücadelesinin devam edeceğini belirtti ve işverene çağrıda bulundu.

06.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:47
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Kütahya'nın Tavşanlı ve Bursa'nın Orhaneli ilçesinde özelleştirilen termik santrallerde çalışan yüzlerce işçi, vizite eyleminden sonra yemekhanede çatal ve kaşıklarla masalara vurarak, zam ve sosyal hakların iyileştirilmesini istedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında yapılan ihale ile Ankara'da bulunan Çelikler Holding'e satılan, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek santralleri ile Bursa Orhaneli termik santrallerinde çalışan Tes-İş Sendikası üyesi işçiler yemek saatinde kaşık ve çatalları masalara vurarak, işvere tepki gösterdi.

Yemekhanelerde eylem yapan çalışanlar, "İşçinin sesini duymuyorsa kaşıkların sesini duysun ve 'Maaşlarımızın iyileştirmesini istiyoruz" sloganları attılar.

Tes-İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Biz hak ettiğimiz ücretleri almak istiyoruz ve bu haklı mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz" diyerek eylemlerin, iyileştirme yapılana kadar devam edeceğini belirtti.

Yıldırım, "Ağır şartlarda ve çok tehlikeli iş kolunda çalışıyoruz. Elektrik santrallerinde ücret baskısına son verin. İnsan onuruna yakışır, yaptığımız işin niteliğine uygun bir ücret talep ediyoruz. Ağır şartlarda ve çok tehlikeli şartlarda çalışan santral işçileri olarak bizleri eylem yapmak zorunda bırakan işverenimize sesleniyoruz. Zor şartlarda çalışan nitelikli santral işçilerine, asgari ücreti layık görenlere uyarıda bulunmak amacıyla eylemler düzenliyoruz. Tunçbilek'te, Orhaneli'de ve Seyitömer'de elektrik santrallerinde asgari ücret politikası yürütülemez" diyerek, işverene çağrıda bulundu.

İki termik santral Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan açıklamaya göre, 521 milyon dolara 2015 yılından itibaren Çelikler Holding'e devredilmişti. İki santralin belirli bir süre, baca filtre tesislerinin de faal tutarak işletilmesi ve daha sonrasında nükleer santarallerin devreye alınması ile kapatılması planlanıyordu. Yaklaşık 10 yıldır kömür ile çalışan ve karbon ayak izi programına uymayan santraller özel sektör tarafından üretime devam ediyor. Bazı dönemlerde bölgedeki köylülerde, özellikle mesai saatleri dışında, baca filtrelerinin çalıştırılmadığını iddia ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Orhaneli, Tavşanlı, Kütahya, Bursa, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Termik Santral İşçileri Zam ve Sosyal Hak İstiyor - Son Dakika

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