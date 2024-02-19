Tes-İş Sendikası, Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tes-İş Sendikası, Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı

Tes-İş Sendikası, Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı

Tes-İş Sendikası, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, Kütahya'nın Seyitömer belresinde ve Bursa'nın Orhaneli ilçesinde holdinge ait yüzlerce işçi hakları için yürüyüş düzenledi. Sendika, elektrik santrallerinde ücret baskısına son verilmesini ve insan onuruna yakışır bir ücret talep etmektedir. Eylemlerin devam edeceği belirtilmiştir.

19.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Tes-İş Sendikası, işçi hakkı için Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde Kütahya'nın Seyitömer belresinde ve Bursa'nın Orhaneli ilçesinde holdinge ait yüzlerce işçi hakları için yürüyüş yaptı.

Tes-İş Mali Sekreteri Zafer Kocanalbant yaptığı yazılı açıklamada, "Ağır şartlarda ve çok tehlikeli iş kolunda çalışıyoruz, elektrik santrallerinde ücret baskısına son verin. İnsan onuruna yakışır, yaptığımız işin niteliğine uygun bir ücret talep ediyoruz. Ağır şartlarda ve çok tehlikeli şartlarda çalışan santral işçileri olarak bizleri yürümek zorunda bırakan işverenimize sesleniyoruz. Bugün yıkıcı bir eylem yapmıyoruz. Zor şartlarda çalışan nitelikli santral işçilerine asgari ücret düzeyinde ücreti layık görenlere uyarıda bulunmak amacıyla ir yürüyüş düzenledik. Tunçbilek'te, Orhaneli'de, Seyitömer'de, elektrik santrallerinde asgari ücret politikası yürütülemez. Hakkımız olan insan onuruna yakışır ve verdiğimiz emeğin karşılığı olan adil ücretleri almak için bu bir uyarı yürüyüşüdür. Biz sokağa çıkmak yürüyüş düzenlemek ve eylemler yapmak istemiyoruz" diyerek, haklarının alınmadığı taktirde bu eylemlere devam edileceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tes-İş Sendikası, Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı - Son Dakika

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