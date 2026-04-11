TESAB Eğitimleri Başladı

11.04.2026 12:10
Ankara'da başlayan TESAB Elektrik ve Sürdürülebilirlik Ağı Eğitimleri, 10 hafta sürecek.

Elektrik enerjisi sektöründe bilgi birikimini kurumsal ve sürdürülebilir yapı altında bir araya getirmeyi amaçlayan Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin (TESAB) gerçekleştirdiği Elektrik ve Sürdürülebilirlik Ağı Eğitimleri'nin açılış programı Ankara Otel'de yapıldı.

Toplam 10 hafta sürecek programda, elektrik üretiminden iletim ve dağıtıma, enerji piyasaları ve regülasyonlardan depolama teknolojilerine, yapay zeka uygulamalarından sürdürülebilirlik ve küresel iklim politikalarına uzanan konular geniş bir çerçevede ele alınıyor.

Açılış programında konuşan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli, 17 çalışma grubu ve 250'yi aşan gönüllü ile sektörün teknik bilgi birikimini kurumsal bir yapıda buluşturduklarını belirterek, düzenlenen konferans ve etkinliklerle sektörün fikir alışverişine katkı sağlandığını, dijitalleşme, yapay zeka, siber dayanıklılık ve şebeke esnekliği gibi başlıklardaki çalışmaların ise sektörün dönüşümüne yön verdiğini söyledi.

EÜAŞ hidroelektrik üretiminde rekor kırdı

EÜAŞ'ın martta 5 milyon megavatsaati aşan üretimiyle tarihindeki en yüksek aylık hidroelektrik üretimine ulaştığını dile getiren Benli, 26 Mart'ta ise 221 bin megavatsaat ile günlük rekor kırıldığı bilgisini paylaştı.

Benli, Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir ilerleme kaydedilirken, kurulu güç yapısındaki yenilenebilir kaynakların payının da dikkat çekici seviyelere ulaştığının altını çizerek, "124 bin megavatı aşan kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 62'si yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Yenilenebilir kurulu güç açısından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. Yine 32 bin megavatı aşan hidroelektrik kurulu gücümüzle Avrupa'da 2'nci sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara da değinen Benli, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların enerji dönüşümünün ve elektrifikasyonun önemini artırdığını ancak Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Gabar petrol sahaları ve Karadeniz doğal gazı keşfi gibi projelerin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Benli, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefiyle uyumlu olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı, sürdürülebilir ve erişilebilir bir enerji sistemi kurmayı amaçladıklarını anlatarak, eğitim programlarıyla da sektöre çok boyutlu bir bakış kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

