Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı.

01.03.2025 10:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, 100'ün üzerinde ülkeye Türkiye'de üretilen tohumların ihraç edildiğini söyledi.

Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak."

"Amacımız peyderpey Anadolu'nun kadim topraklarında tarımsal üretim için son derece önemli tohumlarımızı Türk çiftçisinin ve merak eden bunu irili ufaklı yerlerde üretimde kullanacak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik." diyen Yumaklı, "Birkaç ay önce söz verdiğimiz şekilde Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumlarımızı, yerel tohumlarımızı satışa sunacağımızı söylemiştik, bu sözümüz üzerine bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, bu uygulamanın son derece önemli olduğunun altını çizerek, tohum konusunda dünyada ve Türkiye'de hassasiyetin en üst düzeye çıktığı bir dönemde, Türkiye'nin topraklarından çıkmış tohumların, üretim içine alınmasının Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapılacağını aktardı.

Yerel tohumların tescillendirme çalışmaları devam ediyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayıldı.

Proje kapsamında bakanlık personelleri Anadolu'yu gezerek yerel tohum toplama çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından toplanan binlerce tohum Ankara'da dünyanın en büyük 3. tohum gen bankası olan "Türkiye Tohum Gen Bankası"nda koruma altına alındı.

Söz konusu tohumlardan 37'si Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çalışması sonucu tescillendi. Yerel tohumların tescillendirme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu - Son Dakika

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