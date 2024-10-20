Tesis Yönetim Çalıştayı Yapılacak

Ekonomi

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED), konut sitelerine yönelik tesis yönetim sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini çalıştayda değerlendirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tesis yönetim sektörüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 23 Ekim'de "Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Hazırlıkları" başlıklı bir çalıştay düzenlenecek.

Ankara'da yapılacak çalıştaya, TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Ozan Özen ile İstanbul Ticaret Odası temsilcileri katılacak.

Tesis yönetim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yeni çözüm ve düzenlemelerin geliştirilmesinin hedeflendiği çalıştay kapsamında, bu konuda yasa ve yönetmeliklerin oluşturulması sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Çalıştayda elde edilecek sonuçların Türkiye'deki site, apartman ve toplu yaşam alanlarındaki tesis yönetim hizmetlerine değer katması ve sektörün genel kalitesini yükseltmesi bekleniyor.

Tesis yönetim şirketlerinin kriterleri değerlendirilecek

TEYFED Genel Başkanı Sağır, toplantının sektörün uzun vadeli büyümesi ve profesyonelleşmesi adına dönüştürücü bir adım olacağına dikkati çekti.

Sağır, çalıştayda tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik, sınıflandırma ve denetim gibi kriterlerinin ele alınacağını belirterek, "Yönetim şirketlerinin sahip olması gereken yetkinlikler ve standartlar gözden geçirilecek, şirketlerin hangi kriterlere göre sınıflandırılacağı belirlenecek. Denetim mekanizmalarının nasıl işlemesi gerektiği üzerinde durulacak." ifadelerini kullandı.

Sektörün mevcut durumu ve gelecekteki gelişim fırsatların da tartışılacağına işaret eden Sağır, çalışanların mesleki eğitim ve gelişim süreçlerinin değerlendirileceğini kaydetti.