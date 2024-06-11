TESK Başkanı: Çıraklarımız çocuk işçi değil, meslek öğrenen öğrencilerdir - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı: Çıraklarımız çocuk işçi değil, meslek öğrenen öğrencilerdir

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliği ile mücadele günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, çıraklık eğitimi ile meslek öğrenen çocukların ustalarından pratik eğitim aldığını ve aynı zamanda okullarında teorik eğitimlerini de aldıklarını belirtti. Palandöken, TESK olarak çocuk haklarının korunması için çalışmalar yürüttüklerini ve dijital teknolojilerin etkisiyle değişen iş hayatında yeni refleksler geliştirdiklerini ifade etti.

11.06.2024 10:46
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir" dedi.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. İleride esnaflık yapmak isteyen, babadan kalan mesleğini devam ettirmeyi amaçlayan, ülkemizdeki tüm çocuklara çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgelerini almaları konusunda önemli faaliyetler yürüttük. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler. Bu kapsamdaki maddi ve manevi destekleri de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara - TESK olarak çocuk haklarının korunması kapsamında yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuk işçiliğini önlemede farkındalık oluşturmak için TESK olarak UNICEF ile birlikte yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programımız 2017'den bu yana devam ediyor. Öte yandan AB'nin Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında finanse edilen, Expertise France öncülüğünde EDUSER, MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK ve TESK'e bağlı Birlik ve Odaların iş birliğinde İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) 2020'den beri sürdürülüyor. Bu çerçevede bu programların devamı için gerekli olan çalışmaları da yapıyoruz" dedi.

"Değişen iş hayatında yeni refleksler geliştiriyoruz"

Dijital teknolojilerin etkisiyle değişen iş hayatında yeni refleksler geliştirdiklerini belirten Palandöken, "TESK-UNICEF işbirliği ile 'Yeni Refleksler' geliştiriyoruz. Büyük bir dönüşüm içinde olan yeni iş dünyası, yeni bir biz gerektiriyor. Bugün birçok yeni meslekler ortaya çıkarken, geleneksel mesleklerin bazıları ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum, mesleki eğitimde esneklik ve yenilikçilik gerektirir. Mesleklerin geleceğe yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak müfredatlar güncellenmeli ve öğrencilere geniş bir yelpazede beceriler kazandırılmalıdır. Yaptığımız program ile çocuklarımızın, gençlerimizin ve ustalarımızın dijital dönüşüme ayak uydurmaları için birçok yenilikçi eğitim programlarına katılmalarını sağlıyoruz. Sonuç olarak çocukların haklarına saygı duymak ve onlara sağlıklı bir gelecek için gerekli eğitim ve fırsatlara erişim imkanı sunmak, çocuk işçiliğiyle mücadelede atılması gereken temel adımlardır. Bu sorunu çözmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi hayati önem taşımaktadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Çocuk, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı: Çıraklarımız çocuk işçi değil, meslek öğrenen öğrencilerdir - Son Dakika

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