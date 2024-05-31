TESK Başkanı: Esnafın kredi faizlerindeki artış mağduriyet yaratıyor

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın daha önce kullandığı kredilerdeki faiz oranı ile bundan sonra kullanacağı kredilerdeki faiz oranı arasındaki fark çok önemli. Esnafımızın bu konudaki sıkıntılarının dile getirilmesi hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon oranlarına bağlı olarak gelişen esnaf sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, enflasyonun yükselmesine paralel olarak kredi faizlerinin de yükselmesiyle esnafın mağdur olduğunu dile getirdi.

Palandöken, enflasyondaki yükselişin kredi faizlerine de bir hareketlilik getirdiğini belirterek, "Daha evvel esnafımızın aldığı kredi ile yapmış olduğu taahhütnameyi 2 yıllığına, 3 yıllığına veyahut 5 yıllığına devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak için kullandı. Ancak ekonomideki bu olumsuzluklar kredi faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu yükselişte mağdur olan da yine esnaf oldu. Kredi faizleri yüzde 7.5'tu yüzde 30'lara varan bir rakama yükseldi. Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı" diye konuştu.

"Paranın maliyetinin yüksek olduğunu herkes biliyor"

TESK ve TESKKOMB olarak kredi faizleriyle ilgili sorunun çözümü için çalıştıklarını söyleyen Palandöken, "Paranın maliyetinin yüksek olduğunu herkes biliyor. Ancak esnafın daha önce kullandığı kredilerdeki faiz oranı ile bundan sonra kullanacağı kredilerdeki faiz oranı arasındaki fark çok önemli. Esnafımızın bu konudaki sıkıntılarının dile getirilmesi hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi ilgili Bakanlıklarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah ekonomi bir an önce düzlüğe çıkar bu faiz oranları tekrar eski seviyeye iner. Esnaf da rahatlıkla kredi kullanabilir. Neticede piyasadaki faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil" açıklamasında bulundu. - ANKARA