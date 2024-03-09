TESK Genel Başkanı: İsraftan Kaçınarak Fiyatlar Düşer

İsraftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.
Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42'si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir" şeklinde konuştu.
"Ramazan'da en çok ekmek ve pide israf ediliyor"
Ramazan ayında en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini söyleyen Palandöken, "Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilemez bir gerçekken özellikle Ramazan ayında ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Ancak Ramazan gibi ulvi bir ayda yardım etmenin ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Bir ekmeği çöpe atmak, buğdayın tarlaya ekilmesinden ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki emeği de çöpe atmaktır. Bu yüzden vatandaşlarımız alışverişe giderken mümkün olduğunca evde alışveriş listesi yapmalı ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeli" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › TESK Genel Başkanı: İsraftan Kaçınarak Fiyatlar Düşer - Son Dakika
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