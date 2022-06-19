TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı

19.06.2022 10:00
TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okulların kapanmasıyla tatil yolculuğuna çıkacak olanlara uyarılarda bulundu.

Tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Palandöken, "Tatile gitmek için okullarının kapanmasını bekleyen ebeveynler seyahatlerinde trafik kurallarına uymalı, kazalara en çok sebebiyet veren kör noktalara dikkat etmeli. Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı, trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli. Sevdiklerimizle geçireceğimiz güzel tatiller için onları korumaya trafikte başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafik kazalarının azaltılmasında en önemli rolün sürücülerde olduğuna işaret ederek, ülkede ölümlü, yaralanmalı kazaların ortalama yüzde 80'inin sürücülerin kurallara uymaması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yollarda oluşabilecek engellere de dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birçok bölgede asfalt kusması meydana gelmektedir. Aynı şekilde bazı bölgelerimizde ise yoğun yağışlar sebebiyle yollar kaygan ve korumasız olmaktadır. En önemlisi yılda bir kez en fazla uzun yola tatil için çıkan sürücüler hava ve yol şartlarına dikkat etmeli. Hava muhalefetiyle birlikte yol yapım çalışmalarına dikkat etmeliler. Aksi halde sevdiklerimizi büyük üzüntülere sevk etmiş oluruz. Yapılması gereken aşırı hızdan kaçınmak ve trafik kurallarına harfiyen uymaktır. Uzun yola çıkacak her vatandaşımız öncelikle bakımlı araçla yola çıkmalı, dinlenme saatlerine uymalı ve aşırı hızdan kaçınmalı."

YORUMLAR
500
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sınav günü sokaklarda sükuneti sağlamalıyız' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sınav günü sokaklarda sükuneti sağlamalıyız' Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, Tatilcileri Boğulma Vakalarına Karşı Uyardı: 'Hayatlarını, Tatillerini Hüzüne Dönüştürmesinler' Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, Tatilcileri Boğulma Vakalarına Karşı Uyardı: 'Hayatlarını, Tatillerini Hüzüne Dönüştürmesinler' Beypazarı'nda 10 bin 250 öğrenci karne alarak tatile çıktı Beypazarı'nda 10 bin 250 öğrenci karne alarak tatile çıktı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 10:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement