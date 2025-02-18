Tespihler yatırım aracı oldu, fiyatları 200 bin TL'yi buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Tespihler yatırım aracı oldu, fiyatları 200 bin TL'yi buldu

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Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan Hüseyin Aktı, tespihlerin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Aktı, "Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" dedi.

18.02.2025 14:20  Güncelleme: 17:18
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Tespihler, sadece manevi bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda değerli bir yatırım aracı olarak da kullanılabiliyor. Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor

"HER BİRİ BİR SANAT ESERİ GİBİ İŞLENMİŞ"

Aktı, el işçiliğiyle yapılmış 200, 300 ve 400 yıllık tespihlerin değer kazandığını ve özel koleksiyoncuların ilgisini çektiğini ifade etti. Aktı, "O dönemin ustaları tamamen el emeğiyle çalışıyordu. Bu tespihler, her biri adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş ve zamanla değer kazanmış durumda. Bu yüzden tespihlerin tarihi, işçilikleri, makinesiz üretimi el emeği ileve kullanılan malzeme, tespihin değerini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor" dedi.

Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor

"100 BİN LİRA İLE 200 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULABİLİYOR"

Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı. Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" şeklinde konuştu.

Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor

YATIRIMCILAR İÇİN TESPİH SEÇİMİ

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıraladı. "Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar" diye konuştu.

Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor
Tespihler yatırım aracı oldu, fiyatları 200 bin TL\'yi buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tespihler yatırım aracı oldu, fiyatları 200 bin TL'yi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ALİÇO null:
    para verip alanın aklı yoktur en iyisi olsa beş para etmez 15 4 Yanıtla
  • 6490203:
    tepsikten yatırım aracı mı olur mala bağlamayın 10 3 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Arkadaş bu kadar paraları verenin şu tespih tanesi kadar beyni yok 4 1 Yanıtla
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