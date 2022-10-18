Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

18.10.2022 09:51

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü 15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun...

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı

Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"İlk 3 ay fiyatlarımız çok uygun oluyor"

MERSİN - Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu anda çıkan balık miktarı iyi. Her zaman ilk 3 ay bolluk olur. O yüzden de bu aylarda fiyatlarımız çok uygun oluyor" dedi.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

"Şu anda Türkiye'nin en uygun balık fiyatları Mersin'de diyebiliriz"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle av yasağının Akdeniz'de tamamen kalktığını belirterek, "O günden itibaren taze, bol çeşit balığımız tezgahlarımızda yerini alıyor. Her çeşit balığımız mevcut, Akdeniz'de çeşit bolluğumuz var. Barbun, gümüş, mezgit, istavrit, sardalye, çupra, levrek gibi her türlü balığımız geliyor. Karadeniz'den hamsi ile palamut geliyor. Palamut bizim buradan da çıkıyor. Fiyatlarımızda uygun. Yasak kalktıktan sonraki ilk 3 ay fiyatlarımız çok uygun oluyor. Şu anda Türkiye'nin en uygun balık fiyatları Mersin'de diyebiliriz. Vatandaşlarımız rahatlıkla balık yesin diye bu fiyatları böyle tutuyoruz" şeklinde konuştu.

"Balık çıkma miktarı iyi"

Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Polat, "Barbunya 40-70, gümüş 30-50, sardalye 30-35 lira arasında satılıyor. Palamut'un tanesi 30 liradan satılıyor. Yani fiyatlarımız çok uygun. Her ne kadar girdi fiyatlarımız artsa da zam yapmayarak vatandaşlarımızın balığa rahatlıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Tabi her geçen seneye göre bir önceki seneyi arıyoruz ama yine de çıkan balık miktarı iyi. Her zaman ilk 3 ay bolluk olur ama yılbaşına doğru, havalar bozmaya başladıktan sonra balık miktarı düşer. Bu yüzden özellikle bu 3 ayı vatandaşların değerlendirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Adnan Polat, Akdeniz, Mersin, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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