Üye Girişi
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

04.02.2022 13:10
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

İstanbul'da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 30-35 liradan satılıyor.

İstanbul'da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 30-35 liradan satılıyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-35 liradan satılıyor.

Lüferin ardından hamside bolluk başladığını belirten balıkçı Samet Balyemez, "Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Geçen hafta yağan kar yağışı sonucu hamsi yüzeye çıkmaya başladı. Geçen sene lüfer yoktu, bu sene lüfer bolluğu yaşandı. Lüferin azalmasının ardından hamside bolluk başladı. Vatandaş da en çok hamsiye talep gösteriyor. Hamsi şu an 30-35 liradan, istavrit 30 lira, mezgit 35 liradan satılıyor. Sezonun kapanmasına yaklaşık 1 buçuk ay kaldı, fiyatların bu şekilde gideceğini düşünüyorum" dedi.

Lüfer gitti hamsi geldi

Lüferin yerini hamsiye bıraktığını ifade eden Yavuz Durmaz isimli balıkçı ise "Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışının ardından hamsi, istavrit ve sarıkanat bol gelmeye başladı. Hamsi 30-35 liradan satılıyor. 1 ay önce bolluk yaşanan lüferde fiyatlar 40 liraya kadar düşmüşken şu an tanesi 90-100 liraya yükseldi. En çok hamsi, çinekop ve istavrit satılıyor. Balık genel olarak bu sene kısıtlı geldiği için fiyatlarda da çok değişim olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

YORUMLAR
500

İstanbul, Karaköy, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement