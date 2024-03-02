TGDF Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı

Ekonomi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk ayında tarım, gıda ve içecek sektörü geçen yılın aynı döneme göre yüzde 11,63 artışla 2,17 milyar dolar ihracat ve yüzde 16,77 düşüşle 1,6 milyar dolar ithalat yaptı.

TGDF, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak ayında ihracat geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 11,63 artarak 2,17 milyar dolar, ithalat ise yüzde 16,77 gerileyerek, 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında buğday ithalatı gerilerken, sığır ithalatındaki artış yılın ilk ayında devam etti. Bu ayda sırasıyla en fazla buğday, soya fasulyesi ve sığır ithal edildi. Ocak ayında buğday ithalatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 46,3 azalarak 186,9 milyon dolar olurken, sığır ithalatı ise geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 65 artarak 87,1 milyon dolar oldu.

Ocak ayında dış ticaret dengesi 830 milyon dolar fazla verdi

Yılın ilk ayında dış ticaret dengesi geçen yıl olduğu gibi fazla vermeyi sürdürerek, Ocak 2024'te dış ticaret dengesi 830 milyon dolar fazla verdi. Ocak ayında birim ihracat değeri geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 10,8 düşüşle 1,152 dolar/ton oldu. İthalat birim değeri ise geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 4,98 artarak 682 dolar/ton oldu.

Bu yılın ilk ayında ihracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 137 milyon dolar ile un alırken, bunu 131,7 milyon dolar ile fındık içi ve 91,7 milyon dolar ile mandalina izledi. Bu ürünler, ocak ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde ithalatta ise en fazla ithal edilen ürün 186,9 milyon dolar ile buğday olurken, bunu 170,4 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 87,1 milyon dolar ile sığır takip etti. Bu 3 ürün, ocak ayı itibarıyla toplam ithalatın yüzde 28,2'sini oluşturdu. ???????

En fazla ihracat ve ithalat yapan sektörler

Bu yılın ilk ayında dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde ise en fazla ihracatın 262 milyon dolar ile şeker ve şekerli mamullerde yapıldığı görüldü. Bunu sırasıyla 248 milyon dolar ile yaş meyve, 230 milyon dolar ile sert kabuklu meyveler, 169 milyon dolar ile balıkçılık ve su ürünleri ve 138 milyon dolar ile un takip etti.

Şeker ve şekerli mamullerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,46, yaş meyvenin yüzde 11,79, sert kabuklu meyvelerin yüzde 10,95, balıkçılık ve su ürünlerinin yüzde 8,04 ve unun yüzde 6,54 oldu.

Yine aynı dönemde en fazla ithalat 439 milyon dolar ile hayvan yeminde yapılırken, bu sektörü sırasıyla 220 milyon dolar ile bitkisel yağ, 215 milyon dolar ile un, 96 milyon dolar ile kakao ve çikolata ve 89 milyon dolar ile canlı hayvan ticareti izledi.

İhracatın arttığı ve azaldığı sektörler

Bu yılın ilk ayında geçen yıl aynı döneme kıyasla ihracatı değer olarak en fazla artan sektörlerin başında 73 milyon dolar ile sert kabuklu meyveler geldi.

Bunu 58 milyon dolar ile hayvan yemi, 36 milyon dolar ile şeker ve şekerli mamuller, 33 milyon dolar ile yaş meyve sektörü ve 31 milyon dolar ile salça ve konserve izledi. Söz konusu dönemde ihracatı değer olarak en fazla düşen sektör 122 milyon dolar ile bitkisel yağ oldu. Ayrıca bakliyat 15 milyon dolar ve tohumculuk 11 milyon dolar geriledi.

Dış ticarette öne çıkan ülkeler

Bu yılın ilk ayında dış ticaret verileri ülke bazında değerlendirildiğinde, en fazla ihracat yapılan ülke 305 milyon dolar ile Irak oldu.

Irak'tan sonra en fazla ihracat, 171 milyon dolar ile Almanya'ya, 136 milyon dolar ile Rusya'ya, 123 milyon dolar ile ABD'ye ve 96 milyon dolar ile İtalya'ya yapıldı. Yılın ilk ayında, bu 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde ülke bazında ithalat en fazla 318 milyon dolar ile Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 149 milyon dolar ile Ukrayna, 104 milyon dolar ile Brezilya, 102 milyon dolar ile ABD ve 67 milyon dolar ile Malezya izledi. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,25'ini oluşturdu.