Thodex davasında 21 tutuklu sanık için tahliye kararı

06.02.2026 12:30
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevinde ölü bulunmasının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlardan cezaevinde bulunan 21 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların tamamı için tahliye kararı verildi.

Kripto para borsası Thodex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırılan Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde ölü bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN BİR GELİŞME YAŞANDI

Özer'in cezaevinde ölü bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün Thodex davasında kritik bir gelişme yaşandı.

TUTUKLU 2 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan cezaevinde tutuklu olan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Faruk Fatih Özer'in ailesinden de bazı kişilerin katıldığı duruşmada 2 sanık için tahliye kararı verilirken, Özer dahil 21 sanıklı Thodex davasında tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Davayı 7 Eylül 2023'te karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'i, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine hükmetmişti. Diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Yerel mahkemeye geri gönderilen dosya kapsamında Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

