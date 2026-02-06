Thodex davasında 21 tutuklu sanık için tahliye kararı

Kripto para borsası Thodex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırılan Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde ölü bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN BİR GELİŞME YAŞANDI

Özer'in cezaevinde ölü bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün Thodex davasında kritik bir gelişme yaşandı.

TUTUKLU 2 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan cezaevinde tutuklu olan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Faruk Fatih Özer'in ailesinden de bazı kişilerin katıldığı duruşmada 2 sanık için tahliye kararı verilirken, Özer dahil 21 sanıklı Thodex davasında tutuklu sanık kalmadı.