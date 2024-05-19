THY, 2033'te Filosundaki Uçak Sayısını 813'e Yükselterek Yıllık 171 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

THY, 2033'te Filosundaki Uçak Sayısını 813'e Yükselterek Yıllık 171 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor

THY, 2033\'te Filosundaki Uçak Sayısını 813\'e Yükselterek Yıllık 171 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor

Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033'te filosundaki uçak sayısını 813'e çıkararak yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Şirket, son 22 yılda iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırarak büyük bir başarı elde etti. THY'nin genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenlediği ve her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katettiği belirtiliyor. Ayrıca, THY uçaklarının günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve 4 bin 761 ton kargo taşıdığı biliniyor.

19.05.2024 11:17
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Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033'te filosundaki uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, son 22 yılda Kovid-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı.

Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti.

THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor.

Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.

Dünya etrafında 71 kez dönen THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalırken, bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.

THY uçakları günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor.

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Şirketin geçmişten günümüze taşıdığı yolcu, uçak ve personel sayılarındaki artış ise şöyle:

Yılİç hat yolcu sayısıDış hat yolcu sayısıToplam yolcuPersonel sayısıUçak sayısı
20024,9 milyon5,4 milyon10,3 milyon1098465
20035,5 milyon4,9 milyon10,4 milyon1028466
20045,8 milyon6,1 milyon11,9 milyon1095673
20057,2 milyon6,9 milyon14,1 milyon1121383
20068,9 milyon8 milyon16,9 milyon10324100
20079,9 milyon9,7 milyon19,6 milyon10453101
200811,1 milyon11,5 milyon22,6 milyon11520128
200911,7 milyon13,4 milyon25,1 milyon12750132
201013,6 milyon15,5 milyon29,1 milyon14206153
201114,5 milyon18,1 milyon32,6 milyon15384179
201215,9 milyon23,1 milyon39 milyon15857200
201320 milyon28,2 milyon48,2 milyon18882233
201422,7 milyon32 milyon54,7 milyon19902261
201526,3 milyon34,9 milyon61,2 milyon22030299
201627,3 milyon35,4 milyon62,7 milyon24124300
201730,2 milyon38,4 milyon68,6 milyon24075329
201832,9 milyon42,2 milyon75,1 milyon26739332
201930,4 milyon43,8 milyon74,2 milyon29491350
202013,7 milyon13,4 milyon27,1 milyon28668363
202120,2 milyon24,6 milyon44,8 milyon27532370
202225,5 milyon46,3 milyon71,8 milyon29520394
202330 milyon53,4 milyon83,4 milyon33138435
2024

92 milyon hedef35604456

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY, 2033'te Filosundaki Uçak Sayısını 813'e Yükselterek Yıllık 171 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor - Son Dakika

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