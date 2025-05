THY 92. Yılını Kutladı

TÜRK Hava Yolları (THY) 20 Mayıs 1933'te butik bir hava yolu şirketi olarak kuruldu. 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, 479 uçaklık filosuyla dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak yolculuğuna devam ediyor.

92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY'nin zirveye giden yolculuğu 20 Mayıs 1933 yılında başladı. THY, 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' olarak kuruldu. Kurulduğunda şirketin personel sayısı, 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu. Havayolu şirketinin o zamanki filosunda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alıyor. Yeni uçak alımlarıyla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı.

THY ADINI 1953 YILINDA ALDI

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirirken, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire'ye uçuşlara başladı. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953 yılında Türk Hava Yolları ismini aldı. Havayolu şirketi Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk uçuşu 1961'de gerçekleşti. 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg seferlerini icra etmeye başladı. Şirket, 1983'te 50'nci yıl dönümüne ulaştığında 3 kıtada 4 bin 37 koltuk kapasiteli 30 uçakla 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşıyordu. THY, 1985'te 4 adet Airbus A310'un filoya katılmasıyla Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı. 1994'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanan şirket, iktisadi devlet teşekkülü statüsüne geçti.

GUİNNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu başarısını şimdi de Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Milli bayrak taşıyıcı "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. THY rekor belgesini geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen Şili uçuşu sonrası teslim almıştı.

100'NCÜ YILDA HEDEF 171 MİLYON YOLCU

479 uçaklık filosu dünyada 131 ülkede 352 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yollar (THY) 2033 yılı hedefleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. 2025 yılı Mart ayı sonu verilerine göre havayolu şirketinde 7 bin 652 pilot ve pilot adayı bulunurken, 16 bin kabin memuru görev yapmakta.

2025 YILINDA BAŞLAYACAK SEFERLER

92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılında da uçuş destinasyonunu genişletmeye devam ediyor. Havayolu şirketi uçak müsaitliğine ve Pazar şartlarına bağlı olarak Suudi Arabistan'ın Abha, Mısır'ın Aswan, Rusya'nın Mahaçkale, İspanya'nın La Coruna, Azerbaycan'ın Lenkeran, Fransa'nın Nantes, Sudan'ın Port Sudan, Kazakistan'ın Atyrau, Pakistan'ın Sialkot, Somali'nin Hargeisa, Polonya'nın Katoviçe ve Kamboçya'nın başkenti Punom Pen noktalarına sefer başlatmayı hedefliyor.