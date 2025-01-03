THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu

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THY'nin kabin memurları için 2025 yılında geçerli olacak maaş tablosu açıklandı. Yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Deneyimli hostesler için maaş aralığı ise 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor.

03.01.2025 19:56  Güncelleme: 20:12
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Sunduğu şartlar ve yüksek maaş olanakları nedeniyle kabin memuru olmanın hayalini kuranlar en çok Türk Hava Yolları'nı (THY) tercih ediyor. THY tarafından birçok aşamadan geçirilen adaylar arasından zorlu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor. Mülakatların ardından da bu kez seçilen adayların eğitim süreci başlıyor.

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu

THY, 2025 YILININ MAAŞ TABLOSUNU AÇIKLADI

Kabin memurlarının maaşları ise deneyim yılı, uçuş saatlerine göre değişiyor. Son olarak, 2025 yılının maaş tablosu THY tarafından açıklandı. Buna göre, yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Deneyimli hostesler için maaş aralığı ise 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca, yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatleri olan personellerin maaşları daha yüksek olabiliyor.

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu

EK ÖDEMELER VE AVANTAJLAR

Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor:

  • Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme yapılmakta. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük 1.000 TL ile 7.500 TL arasında değişebiliyor.
  • Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri, tamamen Türk Hava Yolları tarafından karşılanmaktadır.
  • Fazla mesai ödemeleri de uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmakta.
  • Kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası avantajından faydalanıyor.
  • Yurt dışında gerçekleştirilen uçuşlardan ek ödemeler ve günlük harcırah da alınıyor.
  • Türk Hava Yolları, çalışanlarının maaşlarına ve ek avantajlarına dair düzenlemeleriyle sektördeki rekabetçi seviyeyi koruyor. Hostesler, hem maaş hem de sağlanan avantajlarla bu alandaki en cazip iş fırsatlarından birini sunuyor.
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025\'teki maaşları belli oldu

Türk Hava Yolları, İş Dünyası, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • M. Yudal:
    ne yani bi doktor, bir profösörün değeri bi kabin memuru kadar bile değilmi.. 69 21 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Yapilacak iş degil..düsünsene hergün tatile cikar gibi giyin kuşan valizini hazirla bugün bura yarın şura ..iş iş değil..en guzeli temiz xevlet memuru.masa basi..sabah gel aksam eve 21 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Valla iii para he 12 2 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    bi işde yapsalar boşa para 5 0 Yanıtla
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