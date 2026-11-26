Küresel havacılık sektöründe, Orta Doğu'da şubat ayı sonunda tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının aksamasıyla hızla yükselen jet yakıtı maliyetleri, kar marjlarını eriterek şirketleri kapasite kesintisine ve zamlı bilet tarifelerine yöneltti.

AA muhabirinin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileri ile dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarından derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sektörün maliyet yapısını kökten değiştirdi.

IATA verilerine göre, küresel havacılık sektörünün toplam yakıt faturasının bu yıl yüzde 40 artışla 350 milyar dolara ulaşması ve sektörün net karının geçen yılki 45 milyar dolardan 23 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

Orta Doğu'da jet yakıtının (Jet A-1) varil fiyatının ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 96 artışla 164,39 dolara ulaştığı ve yakıt giderlerinin toplam işletme maliyetleri içindeki payının yaklaşık 3'te 1'e dayandığı bu dönemde, çatışma bölgelerinin etrafından dolanmak zorunda kalan uzun menzilli uçuşlar da ek yakıt tüketimini körükledi.

Çatışmaların merkezindeki Körfez'de sert kar kaybı

Orta Doğu'da hava sahası kapanmaları ve uçuş iptallerinden doğrudan etkilenen Körfez merkezli hava yolu şirketleri, yüksek yakıt maliyetlerinin en ağır baskısı altında kaldı.

Dubai merkezli Emirates Grubu'nun 1 Nisan-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 2026-2027 mali yılı ilk yarı sonuçlarına göre, şirket 4,1 milyar dirhem (1,1 milyar dolar) vergi öncesi kar ve 66,2 milyar dirhem (18 milyar dolar) gelir elde etti.

Abu Dabi merkezli Etihad Airways cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Geçen yıl 708 milyon dolarla rekor kar açıklayan şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Antonoaldo Neves, artan jet yakıtı fiyatları ve bölgesel savaş nedeniyle bu yılı kar yerine ancak "başa baş" noktasında kapatmayı öngördüklerini duyurdu.

Katar'ın bayrak taşıyıcısı Qatar Airways'in 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan 2025/2026 mali yılı yıllık net karı ise bölgedeki jeopolitik gelişmeler, hava sahası kısıtlamaları ve artan sermaye harcamalarının etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 7 gerileyerek 1,94 milyar dolara (7,08 milyar Katar riyali) düştü.

ABD'li şirketler yakıt şokuna "korumasız" yakalandı

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı finansal koruma uygulamayan ABD'li büyük hava yolu şirketleri, üçüncü çeyrekte artan yakıt faturalarının doğrudan etkisini hissetti.

American Airlines, üçüncü çeyrekte toplam gelirini yüzde 19,3 artırarak 16,3 milyar dolara çıkarmasına rağmen yakıt giderlerinin yıllık bazda yüzde 67,5 (1,9 milyar dolar) artışla 4,63 milyar dolara fırlamasıyla zarara sürüklendi. Geçen yıl galon başına ortalama 2,37 dolar ödeyen şirket, bu çeyrekte 3,85 dolar öderken dönemi 269 milyon dolar net zararla kapattı ve bu yılın tamamı için zarar uyarısında bulundu.

Delta Air Lines tarafında ise üçüncü çeyrekte düzeltilmiş yakıt gideri yüzde 62 artışla 4,14 milyar dolara çıktı. Kar beklentilerinin altında kalan Delta yönetimi, yıllık yakıt faturasının geçen yıla göre 6 milyar dolar artacağını belirterek, yıl sonu kar beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Avrupalı şirketler bilet zamlarıyla karlılığını korumaya çalıştı

Avrupa havacılık pazarında ise yüksek fiyat riskinden korunma oranlarına ve bilet zammı kabiliyetine göre tablo ikiye ayrıldı.

Alman Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte yakıt faturasının 543 milyon avro artmasına karşın güçlü yaz talebi ve yüksek bilet fiyatları sayesinde gelirlerini yüzde 9 artırarak 12,24 milyar avroya taşıdı.

Şirketin düzeltilmiş esas faaliyet karı yüzde 6 artışla 1,41 milyar avroya ulaştı. Yaz aylarındaki iyimser tabloya rağmen şirket, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın yakıt fiyatlarını artırması nedeniyle son 3 ayda ikinci kez yıl sonu tahminlerini düşürmek zorunda kaldı. Lufthansa, daha önce 1,7 ila 2,2 milyar avro olarak öngördüğü bu yılki mali yılın düzeltilmiş faaliyet karı beklentisini 1,7 ila 2 milyar avro seviyesine çekti.

Geçen yılı 1,96 milyar avro karla kapatan grubun yıllık toplam yakıt faturasının, önceki tahminleri aşarak geçen yıla kıyasla yaklaşık 2 milyar avro artışla 9,3 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Air France-KLM Grubu ise birim gelirlerini yüzde 7 artırarak üçüncü çeyrekte 1,35 milyar avro faaliyet karı elde etti ve piyasa beklentilerini aştı. Ancak grup, yıllık yakıt faturası beklentisini 9,2 milyar dolara yükselttiğini ve KLM bünyesinde Orta Doğu uçuş iptallerinin karlılığı baskıladığını açıkladı.

Yakıt maliyetlerindeki artışa daha hassas olan düşük maliyetli taşıyıcılarda ise tablo ağırlaştı. İngiliz hava yolu şirketi easyJet'in Eylül 2026 ile biten mali yıla ilişkin sonuçlarına göre, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan jet yakıtı fiyatları şirketin yakıt maliyetini yüzde 11 artırarak yıllık 2,5 milyar sterline çıkardı. Artan maliyetler karşısında easyJet'in söz konusu mali yıldaki vergi öncesi karı yüzde 96 azalarak 658 milyon sterlinden 24 milyon sterline gerilerken şirket yakıt tasarrufu amacıyla kış döneminde binlerce uçuşu iptal etme kararı aldı.

THY kapasite hedefini revize etti

Küresel türbülanstan etkilenen Türk Hava Yolları (THY) ise yılın üçüncü çeyreğinde 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etmeyi başardı.

THY'nin jet yakıtı maliyeti yılbaşından bu yana yüzde 118 artış gösterirken şirketin 9 aylık toplam yakıt gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,4 artarak 6,93 milyar dolara yükseldi.

Orta Doğu'daki savaşın talep ve maliyetler üzerindeki etkisi nedeniyle THY, bu yıl için hedeflediği yüzde 10'luk yıllık yolcu kapasitesi büyüme beklentisini aşağı yönlü revize ederek üçüncü çeyrekte kapasite artışını yüzde 3,2 seviyesinde tuttu.

Kış döneminde kapasite kesintileri derinleşiyor

Yatırım bankası UBS analizine göre, jet yakıtı fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 85 yukarıda seyretmesi, hava yollarını agresif büyüme yerine "kapasite disiplinine" itiyor.

Analizde, Avrupa genelinde kısa mesafeli uçuşlarda kapasite büyümesinin dördüncü çeyrekte sıfıra ineceği, 2027'nin ikinci çeyreğinde ise kapasitenin yaklaşık yüzde 1 daralmasının beklendiği kaydedildi.