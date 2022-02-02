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THY'nin Lübnan'a yüzde 20 indirimli uçuşları turist sayısını artıracak - Son Dakika

THY'nin Lübnan'a yüzde 20 indirimli uçuşları turist sayısını artıracak

02.02.2022 16:03
THY'nin Lübnan'a yüzde 20 indirimli uçuşları turist sayısını artıracak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Lübnan uçuşlarında yapılan yüzde 20 indirim uygulamasının, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getireceğini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Lübnan uçuşlarında yapılan yüzde 20 indirim uygulamasının, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getireceğini belirtti.

Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 20'lik indirim kararının turizme etkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 80 civarında bir artışla 1,8 milyar dolara yükseldiğini belirten Akkuş, ticari faaliyetler ve yatırım açısından adeta bir fırsatlar ülkesi durumunda olan Lübnan'da turizm faaliyetlerinin ekonomiden en yüksek payı aldığını ifade etti.

Akkuş, şunları kaydetti:

"İndirim, turizmin gelirlerinin artışını sağlayacaktır. Bu karar, Lübnan'da sevinçle karşılandı ve görüştüğümüz yetkililer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. THY tarafından, Beyrut varışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanmasının büyük mutlulukla karşılandığını söylemek isterim. Bu indirimin, İstanbul Havalimanı aktarmalı tüm uçuşlarda geçerli olması ayrıca Lübnan'a ciddi katkı verecek. Lübnan'a olan ziyaretçi sayısı da artacaktır. Lübnan'ın daha fazla turist çekmesi amacıyla yapılan bu anlaşma, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getirecek. Lübnan, coğrafi açıdan 'Orta Doğu'nun Paris'i olarak nitelendirilen bir ülke. Tüm Ortadoğu coğrafyasının parlayan yıldızı. Turizm açısından da Orta Doğu'nun en çok ziyaret edilen en modern ülkeleri arasında yer alıyor."

Lübnan'la daha fazla iş birliğine hazır olduklarını kaydeden Akkuş, "Turizm faaliyetlerindeki dinamizm tekstil, alışveriş merkezi, inşaat ve yeme-içme sektörlerini de hareketlendirecek. Turizmin yanı sıra; başta inşaat olmak üzere finans, sigorta sektörlerinin ağırlık kazandığı bir ekonomiye sahip olan Lübnan, sunduğu yatırım fırsatlarıyla da Türk yatırımcılar için büyük bir potansiyel oluşturuyor. DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi olarak, bizler de bu çerçevede tüm ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve turizm faaliyetlerini desteklemek üzere gereken gayretleri göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Lübnan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY'nin Lübnan'a yüzde 20 indirimli uçuşları turist sayısını artıracak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: THY'nin Lübnan'a yüzde 20 indirimli uçuşları turist sayısını artıracak - Son Dakika
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