Ticaret Bakanı: Küresel şirketler Türkiye\'yi tercih ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel şirketlerin üretim, ihracat ve yönetim merkezi için Türkiye'yi tercih ettiklerini belirterek, Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunduğunu söyledi.

Bakan Bolat, MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin 21 yıllık iktidar sürecinin Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yapısını köklü şekilde dönüştürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası arenada gücünü ve itibarını artıran önemli adımlar atıldığını, ekonomik kalkınma ve altyapı projeleri ile ülkenin çağdaş bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Bolat, ihracat ve sanayi alanında kaydedilen rekorlar ile sağlık ve eğitim alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi bölgesel bir güç merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin 1980 yılında 67,5 milyar dolar milli geliri, 262 bin kayıtlı şirketi, sadece 1000 ihracatçısı ve toplamda 2,9 milyar dolar ihracatı olduğunu belirterek, "2023 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştık. İnşallah seneyi 1,1 trilyon dolar milli gelirle kapatacağız. 2023 yılında, kişi başı milli geliri 12 bin 521 dolar, 140 bin ihracatçısı ve yaklaşık 256 milyar dolar ihracatı, 2 milyon 346 bin şirketi, 2 milyon 224 bin esnafı olan bir ülke olmayı başardık." diye konuştu.

Türkiye'nin, hava yolu altyapısına önemli yatırımlar yaptığına, sağlık alanında büyük adımlar attığına dikkati çeken Bolat, 2023 itibarıyla Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflerin çok büyük ölçüde gerçekleştirildiğini aktardı.

Bolat, ihracatta 2023 hedefinin 255 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı gibi, 2023 yılında Türkiye'nin toplam mal ihracatı 255,8 milyar dolar olmuş ve bu Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 2024 yılı için malda 267 milyar dolar ve hizmetlerde de 110 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Küresel şirketler üretim, ihracat ve yönetim için Türkiye'yi tercih ediyor"

Ömer Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli gelişmeler ve başarılar kaydettiğini dile getirerek, "Savunma sanayi ihracatımız 2002'de yalnızca 248 milyon dolar iken, 2023 yılına geldiğimizde tam 21 kat artışla 5,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Türkiye artık savunma sanayi ihracatında dünyanın 8. büyük ülkesi haline geldi." dedi.

Türkiye'nin son 21 yılda ekonomik büyümesinin ivme kazandığına değinen Bolat, "Türkiye'nin stratejik konumu, Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunmaktadır. Küresel şirketler üretim, ihracat ve yönetim merkezi için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye, rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, son dönemde patlak veren bölgesel krizlerin, jeopolitik gerilimlerin ve sıcak çatışmaların hemen hemen hepsinin Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ettiğini, tüm bu olumsuzlukların yanı sıra şubat ayında yaşanan asrın felaketi nedeniyle olumsuz tablonun daha da derinleştiğini ifade etti.

Manzara ne kadar olumsuz olursa olsun, Türkiye'nin yegane amacının ekonomik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmek olduğunu vurgulayan Bolat, büyüme rakamlarının da bu konudaki başarıyı ortaya koyduğunu belirtti.

"İş dünyamıza ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldiklerinden beri, üretim kapasitesi ve kalitesinin artmasına, bunun yanında, AR-GE ve inovasyona dayalı katma değerli ihracatın yükselmesine odaklandıklarını söyledi.

Artık, kendi otomobilini üreten, savaş gemisini inşa eden bir Türkiye olduğunu dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, iş dünyamıza ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyoruz. KOBİ'lerimizden başlamak üzere her seviyede ihracatçımıza, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, adımına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, geçen yıl 17 milyar lira olan bakanlık bütçemiz vardı. Mal ihracatına yönelik olarak firmalarımıza 2023 yılında 11,7 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında bakanlık bütçemiz 38 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 22 milyar lirasını başlangıç itibarıyla ihracatçımıza hibe desteği vereceğiz. Bunun 6,5 milyar lirası hizmetler sektörü, geri kalan 15,5 milyar liralık kısmı mal ihracatçıları için olacak."

Bolat, ihracatçı firmaların finansmana erişim imkanlarını genişletmek ve desteklemek amacıyla Türk EXİMBANK ve İGE AŞ ile yoğun bir mesaiyle çalışarak ihracatçıların hem krediye hem de kredi için kefalete erişimlerini kolaylaştırdıklarını aktardı.

İhracatı artırmak, sanayide rekabetçiliği güçlendirmek ve ülkeye yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ve yatırımlar gibi alanları içeren yeni nesil, kapsamlı ticaret anlaşmalarını müzakere ettiklerini belirten Bolat, Türkiye'nin dünyada en fazla serbest ticaret anlaşmasına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

"Gıda ürünlerine yönelik ciddi düzenlemeler yapıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yerli üreticileri ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla koruduklarını vurgulayarak, "64 ürün grubunda 126 adet damping ve sübvansiyona karşı önlem, 9 ürün grubunda korunma önlemi, 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem ve 149 ürün grubunda ise gözetim önlemi uyguluyoruz." dedi.

Türkiye'de üretimin güçlenmesi ve gelişmesi için gayret ettiklerini ifade eden Bolat, "İçeride de bazen aşırı fiyat artışları gösteren sektörler olabiliyor. Tekelci ya da kartelci pozisyonundan istifade etmeye çalışanlara karşı, gerektiğinde ithalatı da yapabiliyoruz. Gıda ürünlerinde, içerideki fiyat artışlarını dizginleyebilmek adına Tarım Bakanlığımız ile ilgili verilere bakarak çok ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Bu düzenlemelerle fiyatların aşırı ve keyfi bir şekilde artırılmasını engellemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yazdan bu yana hiçbir tarım ürününde kıtlıkla karşılaşılmadığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"O, 2 yıl önce gördüğümüz, ayçiçeğinde, şekerde ve bazı farklı ürünlerde gördüğümüz spekülatif fiyat artışları hiçbir üründe görülmedi. Zeytinyağında, ayçiçeğinde, domates salçasında, buğdayda, şekerde, soğanda, patateste 'öncelikle halkımızın ihtiyacı' diyerek, minimum 1,5 milyar dolarlık ihracat gelirinden feragat ettik, fedakarlık ettik. Yeter ki içerde fiyatlarda astronomik hareketler olmasın, stokçular, karaborsacılar kazanmasın, dedik. Tarım Bakanlığımız ile her gün iletişim halindeyiz. Gerekli önlemleri aldık, almaya devam edeceğiz. Soğan ve patateste önceki yıllarda yaşanan sıkıntılarla karşılaşmamak için çalışmalarımızı yaptık. Tarım Bakanlığımız, bu konuda gerekli ürün yeterliliğine sahip, yaz boyunca ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla gerekli şekilde depoladık. Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız."

Bolat, fahiş fiyat artışlarına yönelik yürüttükleri yoğun çalışmalar kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle idari para cezası verdiklerini belirterek, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.