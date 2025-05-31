Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Mali Genel Kurulu\'na katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizle birlikte, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81'inci Mali Genel Kurulu'na katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi her alanda daha güçlü bir konuma taşımak adına hükümet olarak kararlılıkla adımlar atıyor; tüm paydaşlarımızla olduğu gibi iş dünyamızla da yakın bir koordinasyon içinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye, sanayi üretimindeki çeşitliliği; savunma sanayii, otomotiv, kimya, makine ve tarım sektörlerindeki rekabet gücü; yüksek katma değerli üretim yapısı ile küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin 19 çeyrektir kesintisiz büyümesi, gayrisafi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon dolara ulaşması, mal ve hizmet ihracatındaki artış, küresel ticaret pazarındaki payını genişletmesi ve dış cari açıktaki güçlü düşüş bu başarının en somut göstergeleridir" dedi.

'DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ekonomideki başarıların en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyası temsilcileri ve yurdun dört bir yanındaki dinamik üretim altyapısı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak; esnafımıza, çiftçilerimize, sanayicilerimize, kooperatiflerimize ve girişimcilerimize yönelik desteklerimizi yerelden ulusala artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, iş dünyamızın temsilcileriyle yakın iş birliği içinde, Türkiye'nin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, TOBB'un 81'inci Mali Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor; başta TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, iş dünyamızın tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum."