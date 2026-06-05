Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi 23 yılda 6 kat büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23 yılda Türkiye ekonomisini dolar bazında 6 kattan fazla büyütüp 1 trilyon 630 milyar dolara yükseltme başarısını gösterdiklerini belirterek, "Yine aynı şekilde 36 milyar dolar ihracatı 273,5 milyar dolara getirdik. Hizmet ihracatını 14 milyar dolardan 122,5 milyar dolara, toplam ihracatı da 396 milyar dolara ulaştıran bir hacme getirdik." dedi.

Akit Medya Grubu tarafından düzenlenen "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi"nde konuşan Bolat, dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini, askeri ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın İran'ın da karşı hamleleriyle bir Körfez savaşına dönüştüğünü belirten Bolat, Körfez'deki diğer Müslüman, Arap ülkelerini de içine katan bu savaşta Hürmüz Boğazı'nın ve İran limanlarının abluka altına alınmasıyla dünyadaki önemli ham madde ve enerji kaynaklarına ulaşım ve bunların fiyatlarının yükselmesiyle alakalı ciddi bir şokun meydana geldiğini ifade etti.

Körfez coğrafyasının dünya ekonomisi için önemine dikkati çeken Bakan Bolat, "Körfez coğrafyası dünyadaki petrol kaynaklarının yüzde 20'den fazlasını, doğal gaz kaynaklarının yüzde 20'den fazlasını, gübre kaynaklarının yaklaşık 3'te birini, petro-kimya ürünlerinin yine 3'te birine yakınını üreten bir bölge. Herkes için, hayat için, ekonomi, ticaret, üretim için lazım olan bu çok önemli enerji ve ham madde kaynaklarının gerek bulunma, tedarik riski gerekse de fiyatlarındaki büyük artışlar ciddi şok etkiler meydana getirdi. En önemlisi ise fiyatlardaki, enflasyondaki artış etkisi. Böyle bir tablo meydana geldi." diye konuştu.

Bolat, küresel ekonomide yaşanan bu sorunlara karşı aldıkları önlemlere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıllık başkanlığı ve liderliği altındaki bütün kadrolarımız, hükümetlerimiz Türkiye'de yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen program ve tedbirlerle Türkiye ekonomisini bugün dolar bazında 6 kattan fazla büyütüp 1 trilyon 630 milyar dolara yükseltme başarısını gösterdiler. Yine aynı şekilde 36 milyar dolar ihracatı 273,5 milyar dolara getirdiler, mayıs sonu itibariyle konuşuyorum yıllıklandırılmışta. Hizmet ihracatını 14 milyar dolardan 122,5 milyar dolara, toplam ihracatı da 396 milyar dolara ulaştıran bir hacme getirdiler. Krizlere, şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı arttı. Finans sistemimiz bu geçen 23 yılda çok güçlü, dayanıklı, istikrarlı bir performans gösterdi. Bunu şununla mukayese edebilirsiniz, 2000-2001 yılı Türkiye'sinde 25 özel bankanın battığı bir dönem, 4 kamu bankasının içinin boşaltıldığı, iflasa doğru sürüklendiği bir dönem ve bunun 53 milyar dolar, o zamanın ekonomisiyle Türkiye'ye çıkardığı bir fatura var. Bizim 23 yıldır bankacılık sistemimizde başarılı, istikrarlı bir performans var. Burada kamu bankalarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten 2000'li yıllarda ve 2013'te Gezi olaylarıyla başlayıp sonrasında kanlı darbe girişimleri, pandemi dönemi, deprem dönemi, böyle çok zorlu dönemlerde ve de Türkiye'nin altyapı, mega projelerinin desteklenmesinde kamu bankalarının, katılım bankalarının hakkı gerçekten çok büyük, payı çok büyük."

"Dış ticarette ilk 5 ayda stabil ve istikrarlı bir performans gösterdik"

Bolat, savaşın başlamasıyla birlikte gübre ithalatında alınan yüzde 6 Gümrük Vergisi'ni sıfırladıklarını hatırlatarak, "Gübre ithal etmek isteyen varsa rahatça getirebilsin diye. Çünkü gübre çok kıymetli aranan bir ürün haline geldi. Yine gübre ihracatımızı durdurduk. Bu şekilde gübre konusunda tarım ürünlerinin üretimi konusunda herhangi bir sıkıntı da yaşatmadık." şeklinde konuştu.

Körfez'deki savaşın bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'deki kadroların yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade eden Bolat, petrol ve doğal gaz fiyatlarının geri gelmesinin de en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Bolat, yılın 5 ayının geride kaldığını ve enerji faturasında böylesine ithalat yükünün artmasına rağmen dış ticarette ilk 5 ayda stabil ve istikrarlı bir performans gösterdiklerini kaydederek, "Ama dileğimiz savaşsız, barış içinde, kalkınmaya harcanacak çabalarla bölge halklarının, Müslüman aleminin ve insanlığın huzur içinde, ekonomide, toplumsal barışta yoluna devam etmesi. Umarım bu savaşa yol açanlarda artık savaşla amaçlarına ulaşamayacağını görür, barış yolunda bir karar verirler diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)