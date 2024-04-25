Ticaret Bakanı: Fahiş fiyata neden olanlara ve fırsatçılara taviz vermeyeceğiz

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Fahiş fiyata neden olanlara ve fırsatçılara taviz vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Bakkallar, Bayiler ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. TESK Genel Merkez Binası'nda düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda meslek odaları ve birlikleri yöneticileri katıldı.

"Fahiş fiyata neden olanlara ve fırsatçılara taviz vermeyeceğiz"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bir yandan meydana gelen bölgesel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik yol haritamız olan OVP'yi titizlikle uyguluyoruz. Ülkemizin güven inşa etmek için gösterdiği tüm gayretleri boşa çıkarmak için uğraşan, didinen kimseler her zamanki gibi iş başındadır. 21 yılda yıllık yüzde 5,4 ve son 14 çeyrektir büyüyen bir ekonomiyi, rekorlar kıran ihracatı, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığını kabullenemiyorlar. Fakat tüm bunlar bizim kararlılığımızın önüne geçemez. Biz bugünü sağlam inşa etmek ve geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnafımızı, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın rehberi olan bu yapılar, sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonominin can damarı olarak hizmet etmektedirler"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve ilgili birlikler ile meslek odalarının Türkiye ekonomisinin ve ticaretinin gidişatında birer kutup yıldızı olduğunu vurgulayan Bolat, "Özellikle zor zamanlarda esnaf ve sanatkarlarımızın rehberi olan bu yapılar, sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonominin can damarı olarak hizmet etmektedirler. Bu yüzden, esnaf ve sanatkarlarımızı, bakkal ve bayilerimizi sadece ticari faaliyetlere katkıda bulunan girişimciler olarak değil, aynı zamanda ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşan toplumsal hafıza ve dayanışma noktaları olarak da değerlendiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkarımıza hizmet vermekle birlikte, görev alanımızda 3000'e yakın esnaf meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon yer alıyor" diye konuştu.

Konuşmasında ülke genelinde 142 bini aşan esnaf sayısı ile bakkallık, bayilik ve büfecilik gibi meslek kollarının yer aldığını belirten Bolat, meslek odası başkanlarının, illerdeki en kalabalık meslek gruplarının temsilcileri arasında bulunmaları nedeniyle, bu toplantıya ayrıca önem verdiklerini söyledi. Bakan Bolat konuşmasından sonra katılımcılara ve basın mensuplarına ekonomik ve ticari verilere ilişkin sunum yaptı.

Bakan Bolat'ın konuşması ve sunumundan önce katılımcılara seslenen Bendevi Palandöken, "Ülkede en önemli mesele gıda. Gıda fiyatlarının artmasının önü alınamıyor. Yaz geliyor. Bu nedenle sebze ve meyvede fiyatlar düşecek gibi gözüküyor. Bu eğilimle inşallah temenni ediyorum ki sıkı bir denetimle gıda fiyatlarının artmasının önüne geçilir. Ekmekde ki fiyatın yükselmemesi ile ilgili elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Her 50 metrede fırın var. Ekmek yönetmeliğine uyulmuyor. Önceden kasaplar tavuk satamazdı. Şimdi herkes her şeyi satıyor. Şimdi tavuğun kıyması satılıyor. Bunlar hangi nizamnameye göre satılıyor. Değerli Bakanım söylenecek söz çok" dedi.

"Kooperatiflerde piyasa ürünleri satılmamalı"

Her şeyin bol olduğu Türkiye'de fiyatları ayarlayamamanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Palandöken, "Eti ithal ediyorsun ama fiyat düşüremiyorsun. Kooperatif kuruluyor. Devletin elindeki ürünlerini satan bir durumdur. En azından zincirlere karşı diğer özel marketlere karşı mücadele eden bir yapı olmalı. Türk Şeker, Et Balık Kurumu Fiskobirlik gibi kooperatifler. Ama maalesef o marketlerde incik boncuk satılıyor. Sen Tarım Kredi Kooperatifisin. Tarım ürünleri satmalısın. Piyasa ürünlerini satılmamalı kooperatiflerde" ifadelerini kullandı. - ANKARA