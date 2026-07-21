Ticaret Bakanı'ndan ATO ile Ekonomik Toplantı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı'ndan ATO ile Ekonomik Toplantı

21.07.2026 17:25
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Ömer Bolat, ATO heyetiyle Ankara'da serbest bölge ve ticari destek konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetiyle bir araya gelerek, kente serbest bölge kurulması, fuar merkezinin tamamlanması ve ticari kart taksit imkanlarının genişletilmesi gibi talepleri ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

Görüşmenin son derece yapıcı, verimli ve kapsamlı geçtiğini aktaran Bolat, Ankara'nın ekonomik potansiyelini artıracak projelerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Ankara'da düzenlenen son NATO Zirvesi'ne değinen Bolat, "ATO Başkanı Sayın Baran, zirvedeki başarılı organizasyon ve küresel ölçekte gerçekleştirilen büyük tanıtım vesilesiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Görüşmede Ankara'da özellikle bir serbest bölge kurulması, Ankara Fuar Merkezi'nin inşaatının bir an önce tamamlanması ve Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların sayısının artırılması konusundaki beklentileri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bolat, ATO'nun, Bakanlıkça ihracata verilen destekler ve odanın yurt dışında gerçekleştirdiği fuar çalışmaları için de teşekkürlerini sunduğunu aktardı. Görüşmede iç piyasaya yönelik değerlendirmelerin de yapıldığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, piyasalarla alakalı olarak da özellikle yerli ve milli üretime daha fazla destek olunması, katma değerli üretimin daha fazla desteklenmesi, piyasadaki satışların artmasıyla alakalı olarak da ticari kart taksit uygulamasının genişletilmesi konusundaki ve özellikle düşük maliyetli, yeni, taze finansman ihtiyacı konusundaki beklentilerini vurguladılar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı'ndan ATO ile Ekonomik Toplantı - Son Dakika

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