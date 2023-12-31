 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024'te dış ticaret dengesi daha da kapanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024'te dış ticaret dengesi daha da kapanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te dış ticaret dengesindeki farkın kalıcı olarak daha da kapanacağını belirterek, mal ve hizmetler alanında faaliyet yürüten ihracatçıların yanında olacaklarını bildirdi. Bolat, yeni yılda ihracat artışının, kararlı ivmesine devam edeceğine dikkati çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024\'te dış ticaret dengesi daha da kapanacak
31.12.2023 - 17:25,
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te dış ticaret dengesindeki farkın kalıcı olarak daha da kapanacağını belirterek, mal ve hizmetler alanında faaliyet yürüten ihracatçıların yanında olacaklarını bildirdi.

Bolat, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Bolat, vatandaşın refahını ve Türkiye'nin ihracatını artırmak, iç ticarette zaman zaman oluşan haksız ticari uygulamaları engellemek, fiyatlarda dengeleri sağlamak ve yasa dışı ticaretle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaları 2024'te de kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Yeni yılda ihracat artışının, kararlı ivmesine devam edeceğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"2024'te dış ticaret dengemizdeki fark, kalıcı olarak daha da kapanacak. Mal ve hizmetler ihracatçılarımızın bütün gücümüzle yanlarında olacağız. Başta komşu ülkeler, Uzak Ülkeler Stratejimiz ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejimiz kapsamındaki faaliyetlerimiz artırılacak. Geleneksel ticaret ortağımız olan Avrupa pazarındaki payımız, Türk dünyası devletleri ve Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret ve yatırım ilişkilerimiz daha da geliştirilecek. İç ticarette meydana gelen haksız fiyatlamaların önüne geçilecek. Etkili ve hızlı bir gümrük rejimi için, gümrük sistemlerimizin modernizasyonu ve dijitalleşme çalışmalarımız devam edecek. Kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin her türü ile haklı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir."

Bolat, "2024 yılının ülkemize ve aziz halkımıza hayırlar, sağlık, esenlik ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024'te dış ticaret dengesi daha da kapanacak - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024'te dış ticaret dengesi daha da kapanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement