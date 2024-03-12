Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya ve İngiltere'de temaslarda bulunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya ve İngiltere'de temaslarda bulunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya ve İngiltere'ye yapacağı ziyaretlerde Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılacağını duyuracak. Bolat, Almanya'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelirken, İngiltere'de İş ve Ticaret Bakanı ile görüşecek ve güncellenmiş anlaşmanın müzakerelerine başlanacağını açıklayacak.

12.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13 ve 14 Mart tarihlerinde Almanya ve İngiltere'de bir dizi temasta bulunacak ve bu kapsamda Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılacağı ilan edilecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bolat, temaslarına yarın Almanya ile başlayacak.

Bolat, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çatı kuruluşu olan BVMW tarafından Berlin'de düzenlenecek "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliğine katılacak.

Dijitalleşme kapsamında KOBİ'lerin geleceğiyle ilgili konuların ele alınacağı söz konusu etkinliğe, iş ve siyaset dünyasından konuşmacılar katılacak. Bolat'ın da konuşma yapacağı programda, Alman bakanlar da yer alacak. Tayland, Malezya ve Litvanya başbakanlarının da program kapsamında konuşma yapması bekleniyor.

Bakan Bolat, Berlin temasları kapsamında Türkiye'de yatırımları bulunan Alman iş insanlarıyla "Yuvarlak Masa Toplantısı"ında bir araya gelecek ve özel sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelecek Bolat, Berlin Türk iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle de iftarda buluşacak.

İkili ticarette hedef 60 milyar dolar

Türkiye ile Almanya arasında 2022 yılında 45 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, geçen yıl 50 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekor seviyesine erişti. İki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerde, kısa vadede 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefleniyor.

Almanya, Türkiye'ye Hollanda'dan sonra en çok doğrudan yatırım yapan ülke konumunda bulunuyor. Geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye 687 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi olurken, Almanya'nın Türkiye'deki yatırım stoku 25 milyar doları buldu. Türkiye'de 8 binden fazla Alman şirketi faaliyetini sürdürüyor.

Serbest ticaret anlaşması müzakereleri haziranda başlayacak

Bolat, 14 Mart'ta başlayacak İngiltere temasları kapsamında da Londra'da İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini değerlendireceği görüşme yapacak.

Görüşmenin ardından Bolat ve Badenoch, Türkiye ve İngiltere arasında 2021 yılından bu yana yürürlükte olan mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılacağını duyuracak.

Söz konusu anlaşmanın, hizmetler ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedefleniyor. Güncellenmiş anlaşmayla, her iki ülkedeki iş dünyası için daha güçlü ve kapsamlı bir hukuki zemin tesis edilmesi, devam eden diyalog ve işbirliği imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Serbest ticaret anlaşması güncelleme müzakerelerinde ilk turun, haziranın ikinci haftasında Londra'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İngiliz iş insanlarıyla toplantı

Ziyaret kapsamında ayrıca "Yuvarlak Masa Toplantısı" da düzenlenecek. Bu toplantıda, iki ülke iş insanları ve yatırımcılarla yatırım olanakları ile ikili ticaretin geliştirilmesi konuları görüşülecek.

Toplantı, iş dünyasının taleplerini de dikkate alarak daha rekabetçi ve etkili ticaret politikaları geliştirmek için fırsat olarak değerlendiriliyor.

Bakan Bolat, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına ve kültür diplomasisine katkı sağlayan Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret edecek.

Ömer Bolat'ın, Londra'da yerleşik Türk iş insanları ve derneklerle bir araya gelmesi de öngörülüyor.

İngiltere, Türkiye'deki en büyük 10 yatırımcı arasında

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 19 milyar dolar oldu. İngiltere, 12,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en büyük 4. ihracat pazarı konumunda bulunuyor.

İngiltere, geçen yıl itibarıyla 8,6 milyar dolarlık doğrudan yatırımla Türkiye'deki en büyük 10 yatırımcı arasında yer alıyor.

Türkiye'den İngiltere'ye yapılan yatırımlar ise 4,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kaynak: AA

Ömer Bolat, Türkiye, Almanya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya ve İngiltere'de temaslarda bulunacak - Son Dakika

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