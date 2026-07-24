Bakan Bolat: Şırnak bölgenin yıldızı oldu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Şırnak son 10 yılda muhteşem bir yenilenme ve gelişme göstererek bölgenin yıldızı bir şehir haline geldi" dedi.

Bakan Bolat, bir dizi temas için geldiği Şırnak'ta programına Valilik ziyaretiyle başladı. Bolat, Vali ile kentte yürütülen çalışmalar ve bölgenin ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından Şırnak Belediyesini ziyaret eden Bolat, belediye yetkililerinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. MHP Şırnak İl Başkanlığı ziyareti sonrası AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'ndaki İl Danışma Meclisi Toplantısına da katılan Bakan Bolat, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bolat, "Şırnak'ta gerçekten dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Orta Doğu'da, işte Körfez'de olan bitenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu bölge son kırk yıldır çok acılar çekti. ve iç savaşlar ve etnik sıkıntılar, aynı zamanda bölgesel sınır mücadeleleri, komşu ülkelerimiz hepsini bu acıları çektiler, gördüler. Türkiye'mizin göz bebeği Güneydoğu Anadolu'muzda da kırk yılı aşan bir terör belasıyla büyük bir mücadele verildi. ve bugün hamdolsun terörsüz Türkiye süreciyle milli birlik ve kardeşliğin güçlendirildiği, pekiştirildiği yeni bir aşamaya geçiyoruz. İnşallah bundan sonra halkımızın huzuru, refahı, esenliği için hep birlikte daha fazla çalışacağız. Böylesi bir süreçte bile değerli Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği son 23,5 yılda Türkiye'mizin her tarafına yapılan büyük hizmetler, eserler Güneydoğu Anadolu bölgemize de, Şırnak'ımıza da yapıldı. Şırnak son 10 yılda muhteşem bir yenilenme ve gelişme göstererek bölgenin yıldızı bir şehir haline geldiğini görmekten çok büyük kıvanç duyduk. Hükümetimizin de, belediye başkanlığımızın da, teşkilatlarımızın, vilayet makamımızın hepsinin yaptığı emekler için şükranlarımı sunuyorum. Şırnak'ın Vekili, Belediye Başkanı ve Valisi, Burada eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden enerjiye, ulaştırmadan lojistiğe, ticaretten tarıma, madenciliğe, hayvancılığa bütün alanlarda daha fazla ne kadar hizmet getirebiliriz, bunun mücadelesini veriyorlar. Ben bir büyüğünüz ve kardeşiniz olarak buna şahitlik ediyorum. Allah onlardan razı olsun hepsinden inşallah. ve bugün dünden bu yana Habur Sınır Kapısı Türkiye'nin en önemli iki gümrük kapısından birisi, en önemli iki ihracat kapısından birisi. Biri Habur'du, diğeri Kapıkule'dir Edirne'de. ve 2019 yılında yenilenmiş haliyle hizmete giren Habur Gümrük Kapısı Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Körfez'e bağlayan çok önemli bir ulaşım koridorudur. İnşallah Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayacak kalkınma yolu projesi de yine Şırnak'a kadar uzanacak ve Körfez Savaşı'nın son beş aydır gösterdiği yıkım ve acıların bir an önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ve tarafları barışa, ateşkese, sağduyuya davet ediyoruz. ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda büyük gayretler sarf ediliyor. Bitiminde inşallah kalkınma, gelişme, ticaret, ulaşım, enerji hatları, petrol, doğal gaz boru hatları genişletilecek, büyütülecek, yenileri yapılacak, kalkınma yolu yatırımları başlayacak ve Türkiye, Nusaybin Gümrük Kapısı'nın da inşallah Suriye tarafındaki çalışmaları bitirince yıl sonunda açılması için biz de gayret ediyoruz. Bizim taraf hazır. Bu çabalarla inşallah bölgemizde ticaret, ulaşım, lojistik artacak, refah artacak. ve bu Körfez Savaşı'nın bize getirdiği önemli bir hamle de şu oldu, Suudi Arabistan'la yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak Suudi Arabistan transit ticaretin kapısını açtı ve Türk şoförlerimize, nakliyecilerimize transit vizelerini başlattı. ve Hatay'dan, Kilis'ten, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, hatta Irak, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, bütün Körfez ve Orta Doğu'ya transit ticaret hızla başladı ve her gün tır sayısı artarak hızlanıyor. Aynı şekilde yine Suudi Arabistan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Türkiye'den Şırnak, Habur, Silopi, Habur, Irak ve Kuveyt'e ve diğer Körfez ülkelerine uzanan transit ticareti başlamış durumda. Zaten bunu tır sayılarının her ay artmasıyla görebiliyoruz. İlk altı ayda ortalama 2000'e yakın tır giriş, 2000'e yakın tır çıkış yaparken Temmuz ayında ilk 22 günde ortalamalar 2 bin 500'ü girişte ve çıkışta aşmış durumda. Ticaret demek, refah demek, ekonomik kalkınma demek, gelişme demek" ifadelerine yer verdi.

"Borçlarını ödemek için esnafımız için de yeni bir düzenleme yakında"

Esnafa yönelik yeni destek çalışmasından bahseden Bakan Bolat, "Halk Bankasından Şırnaklı esnaflarımıza da pazartesi günü sabah gönderilmek üzere 150 milyon lira destek veriyoruz. Yüzde 20 gibi enflasyona göre yarı yarıya düşük bir maliyetle inşallah bu krediler kullanılabilecek. Borçlarını ödemek için esnafımız için de Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte yeni bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda da inşallah yeni bir düzenleme yakında Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından icraata geçirilecektir. Onlara da çok teşekkürler ediyorum. Diğer taraftan Şırnak'ta büyük bir başarı. 2024 mali seçimlerinde Şırnak Belediyesi'ni AK Parti ve Cumhur İttifakı adayımız Mehmet Yarka kazandı. ve teşkilatımız çok çalıştı. Allah hepsinden razı olsun. Bu anlamda hükümetimizin ve belediyemizin Şırnak'a kazandıkları gün gibi ortada" dedi.

"Yeni bir Şırnak doğmuş"

Yeni bir Şırnak'ın doğduğunu belirten Bakan Bolat, "Şırnak adeta yeni baştan meydana gelmiş, yenilenmiş, modernleşmiş, vatandaşa en güzel hizmetler sunuluyor. İlçelerde de bu hizmetler yapılıyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefleri olan eser ve hizmet siyaseti, güçlü ve büyük Türkiye yolunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık tarihinde çok partili gelen, gerek merkezi hükümette, gerekse Başkanlık Sistemi, gerekse belediyelerde, mali idarelerde 23,5 yılı tamamlayan başka bir lider ve başka bir hükümet gerçekten çok farklı hayatta olmadı. Bu nasıl oldu? Halkımıza Cumhurbaşkanımızın başkanlığında verilen güvenle, halkımıza verilen huzur ve asayişle, Türkiye'yi yolundan saptırmaya çalışarak gerek siyasi çatışmalar, gerekse terörle ülkeyi yolundan döndürmeye çalışanlara karşı verilen terörsüz Türkiye. Bu başarılar dikensiz gül bahçesinde elde edilmedi. Hükümetimizi devirmek için yapılan darbe teşebbüsleri, dönen dolaplar ve kurulan altılı sekizli masalar hep Türkiye'yi yolundan döndürmeye hesaplarıydı. Hakan ve rant hesaplarıydı. Bizim bir tek hesabımız vardı. Rabbimizin, Allah'ımızın rızasını kazanmak, milletimizin duasını kazanmak, halkımıza eser ve hizmetlerle ve icraatlarla hizmet etmek. Onun için umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti olmaya devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti'den önce 78 yılda 58 hükümet vardı. ve 23,5 yıldır AK Parti hükümeti var ve Cumhur İttifakı iktidarı var. Rabbim bu azmi, harbi ve samimi niyetler ve amellerle, çalışmalarla icraatları daim eylesin. Vatandaşlarımıza daha nice yıllar hizmet etmeyi, bu iktidara, bu ittifaka nasip etsin inşallah. Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık, hizmetlerin, eserlerin, huzurun, vefanın en güzeline layık. Onlar bol bol konuşuyorlar ama yıkım edebiyatı yapıyorlar. İşte belediyelere geldiler 2019'da kısmen, 2024 Mart'ta çoğunlukla belediyeleri kazanmışlardı. Neler yaptıklarını gördünüz. 25 yılda yapılan hizmetleri belediyelerde nasıl geriye götürdüler? ve başardıkları bir tek şey vardı. Beceriksizlik, kabiliyetsizlik, icraatsızlık, yolsuzluk, talan bunları yaptılar. Ama şer görünende hayır var der bizim inancımız. ve şer gibi görünen o durum gördüğünüz gibi AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'nın başarılarının, istikrarın, icraatlarının ne kadar kıymetli olduğunu herkese göstermiş oldu. Güvenin, umudun, icraatın adı AK Parti ve Allah razı olsun Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürülen Cumhur İttifakı Türkiye'mize çok şeyler kazandırdı. Kardeşimiz olarak dış ticaretten sorumlu olduğumuz için çok sayıda ülkelerle toplantılar yapıyoruz, görüşmeler, iş forumları, fuarlara katılıyoruz. Gittiğimiz her yerde güçlü, büyük, başarılı, güven veren ve ordusu savunması güçlü olan ve Cumhurbaşkanı dünya lideri olan bir ülkenin ticaret bakanı olarak inanın göğsümüz kabara kabara itibarlı ve saygınlık görerek orada memleketimizin ve ekonomimizin haklarını korumaya, menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu şahsımızla yönelik değil, bu ülkemize gösterilen saygı ve itibar, liderliğimize gösterilen saygı ve itibardır. Türkiye'nin başarılarına gösterilen saygı ve itibardır. 10 yıl önce Şırnak'a reva görülen acılar, zulüm ve yıkım 10 yılda yepyeni, modern, gelişmiş bir Şırnak'ın meydana getirilmesiyle ortadan kaldırıldı. Bu iktidar olmasaydı bunlar olabilir miydi? Google'a girin, 10 yıl öncesindeki olayların getirdiği Şırnak'ın resimlerine bir bakın ve 10 yıl bugünkü Şırnak'a bir bakın. Şimdi ulaşım ticaret koridorları genişletiliyor, bu ülkemiz yenileniyor, ticaret artıyor, çok daha güzel olacak. Milli gelirimiz son 23 yılda dolar bazında 6 kat arttı. 1.6 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelirimiz 6 kat arttı ve kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. ve ihracatımız mal ve hizmetler olarak geçen ay haziran sonu 400 milyar doları aştı. İstihdamımız 32,5 milyona ulaştı. Devraldığımızda 2002'de 21 milyon istihdam vardı. Tarımda üretimimiz dolar bazında 3 kat arttı. Sanayide üretimimiz dolar bazında 6 kattan fazla arttı. Bunlar ülkemizin güçlü, başarılı, güven veren, çalışkan, atom karınca gibi çalışan, malı yapar, üreten, hizmetler sağlayan bir iktidarın kısa bir sürede neler başarabileceğinin somut göstergeleri. Nereden nereye? ve inşallah bunun devamı hepimizin daha fazla çalışmasında, kardeşliğimizin, muhabbetimizin, aramızdaki saygının, huzurun, muhabbetin devamında ve çalışmakta. Vatandaşımız daha büyük hizmetler bekliyor, daha güçlü eserler bekliyor. Bunları da teşkilat olarak, Cumhur İttifakı olarak hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Bakan Bolat, iş insanlarıyla görüşerek kentteki ticaret, yatırım ve üretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. Cuma namazını Şırnak Ulu Camisi'nde kılan Bakan Bolat, ardından Şırnak Park AVM ile kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Programda Bakan Bolat'a, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ebubekir Aydoğdu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Gürlek, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Habur Gümrük Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Gümrük Müdürü Hasan Bayram ile kurum müdürleri eşlik etti.