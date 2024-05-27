Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Stratejik sektörlerdeki yatırımları artırmak için detaylı analizler yaptık - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Stratejik sektörlerdeki yatırımları artırmak için detaylı analizler yaptık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Stratejik sektörlerdeki yatırımları artırmak için detaylı analizler yaptık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında yapılan detaylı analizlerle stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. Bolat, Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak için yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetleri değerlendirdiklerini ve ihracatın artması ve ithalatın geriletilmesiyle dış ticaret ve cari işlemler açıklarının azaldığını ifade etti.

27.05.2024 16:41
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin, "Stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılması ve üretim kapasitemizin güçlendirilmesi konularında detaylı analizler yaptık." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldıklarını hatırlattı.

Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak için yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı desteklemeye yönelik yürütülen faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılması ve üretim kapasitemizin güçlendirilmesi konularında detaylı analizler yaptık. Özellikle, ihracatımızın sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir şekilde artırılması için alınması gereken önlemler üzerinde durduk."

Bolat, paydaşlarla ortaya koydukları üstün çaba sonucu ihracatın artması ve ithalatın geriletilmesiyle dış ticaret ve cari işlemler açıklarının hızla azaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve cari açığın giderek kapanması sayesinde de haziran ayından itibaren enflasyon ve hayat pahalılığında belirgin ve hızlı bir düşüş başlayacağını artık net bir şekilde biliyoruz. İstihdamda da rekor bir düzeye ulaşılarak 32,6 milyon vatandaşımız iş sahibi olurken, işsizlik yüzde 8,6'ya gerileme sürecine devam etti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak, tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve rekabetçiliğini artırma ve halkımızın güçlü ekonomi sayesinde refah seviyesinin artırılması yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Stratejik sektörlerdeki yatırımları artırmak için detaylı analizler yaptık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Stratejik sektörlerdeki yatırımları artırmak için detaylı analizler yaptık - Son Dakika
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