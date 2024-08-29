Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarım ve gıda ihracatı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarım ve gıda ihracatı rekor seviyeye ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldi. Bolat, Türkiye'nin tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının 2023 yılında yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak, hal ve pazar esnafı, üreticiler, kooperatifler ve vatandaşların haklarını ve hukukunu korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

29.08.2024 21:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem hal ve pazar esnafımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Küresel tarım ihracatındaki gerilemeye rağmen, Türkiye'nin bu pazardaki payının son 5 yılda istikrarlı şekilde arttığına işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılında tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatımız, yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara yükselerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem hal ve pazar esnafımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumaya kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarım ve gıda ihracatı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarım ve gıda ihracatı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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