Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Rus KEK 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Rus KEK 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

27.06.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır." dedi.

Bolat, Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın bölgede önemli aktör ve komşu olduğuna işaret eden Bolat, iki ülkenin yıllar içerisinde geliştirdiği ticari ve ekonomik işbirliğinin bölgedeki barış ve istikrara temel oluşturduğunu söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin ticarette 100 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik belirledikleri hedefe ulaşılması için ortak çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Bolat, "Rusya ile ortak çalışmalarımız, önemli ve vizyon projelerimiz artmaktadır. Geleceğe dönük projeksiyonlarımızı, milli ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde, mümkün olan her alanda bölgelerimizin, ülkelerimizin ve halklarımızın gelişmesine katkı sağlayacak şekilde 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğine taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Moskova'daki KEK toplantısı sonucunda imzalanacak mutabakat zaptı ve ihtiva ettiği anlaşmaların, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağının altını çizdi.

"Türkiye ekonomisinin potansiyeli, küresel ölçekte yankı bulmaktadır"

Türkiye ekonomisinin pandeminin ardından 11 ili etkileyen deprem felaketi gibi şoklarla sınandığını anlatan Bolat, "Bu vesileyle, deprem sürecindeki yardımları için Rusya'ya tekrar teşekkür ederiz. Zorluklara rağmen ülkemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde mücadele etmeyi bilmiş, zorlu günleri büyük ölçüde geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türk ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, geçen yıl da yüzde 3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar seviyesindeki ihracat hacmini, 2024'te 7 katına çıkartarak 262 milyar dolara yükselttiğini belirten Bolat, "Türkiye ekonomisinin yadsınamaz potansiyeli, küresel ölçekte de yankı bulmaktadır. Nitekim en son Dünya Bankası da ülkemizin büyüme tahminlerini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yukarı yönlü revize etmiştir." dedi.

Rus ekonomisinin de küresel tahminlerin aksine üstün bir performans gösterdiğine işaret eden Bolat, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre hem 2023 hem de 2024'te yüzde 4,1 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Bolat, KEK toplantıları sayesinde Rusya ile çok katmanlı birçok alanı kapsayan ekonomik ilişkileri daha da geliştirme fırsatı bulduklarını kaydederek, "Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır. Ticari ve ekonomik alanda en üst düzeyde düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantılarımız da bu etkileşimin en net çıktısıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, moskova, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Rus KEK 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:30:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Rus KEK 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.