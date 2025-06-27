Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Rus KEK 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır." dedi.

Bolat, Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın bölgede önemli aktör ve komşu olduğuna işaret eden Bolat, iki ülkenin yıllar içerisinde geliştirdiği ticari ve ekonomik işbirliğinin bölgedeki barış ve istikrara temel oluşturduğunu söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin ticarette 100 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik belirledikleri hedefe ulaşılması için ortak çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Bolat, "Rusya ile ortak çalışmalarımız, önemli ve vizyon projelerimiz artmaktadır. Geleceğe dönük projeksiyonlarımızı, milli ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde, mümkün olan her alanda bölgelerimizin, ülkelerimizin ve halklarımızın gelişmesine katkı sağlayacak şekilde 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğine taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Moskova'daki KEK toplantısı sonucunda imzalanacak mutabakat zaptı ve ihtiva ettiği anlaşmaların, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağının altını çizdi.

"Türkiye ekonomisinin potansiyeli, küresel ölçekte yankı bulmaktadır"

Türkiye ekonomisinin pandeminin ardından 11 ili etkileyen deprem felaketi gibi şoklarla sınandığını anlatan Bolat, "Bu vesileyle, deprem sürecindeki yardımları için Rusya'ya tekrar teşekkür ederiz. Zorluklara rağmen ülkemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde mücadele etmeyi bilmiş, zorlu günleri büyük ölçüde geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türk ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, geçen yıl da yüzde 3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar seviyesindeki ihracat hacmini, 2024'te 7 katına çıkartarak 262 milyar dolara yükselttiğini belirten Bolat, "Türkiye ekonomisinin yadsınamaz potansiyeli, küresel ölçekte de yankı bulmaktadır. Nitekim en son Dünya Bankası da ülkemizin büyüme tahminlerini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yukarı yönlü revize etmiştir." dedi.

Rus ekonomisinin de küresel tahminlerin aksine üstün bir performans gösterdiğine işaret eden Bolat, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre hem 2023 hem de 2024'te yüzde 4,1 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Bolat, KEK toplantıları sayesinde Rusya ile çok katmanlı birçok alanı kapsayan ekonomik ilişkileri daha da geliştirme fırsatı bulduklarını kaydederek, "Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır. Ticari ve ekonomik alanda en üst düzeyde düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantılarımız da bu etkileşimin en net çıktısıdır." diye konuştu.