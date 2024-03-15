Ticaret Bakanı: Türkiye ekonomisi 21 yılda 5 kat büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.
Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
31 Mart'ta çok önemli bir seçimin yapılacağını belirten Bolat, "Bazıları bu seçimlerde, 'Bir ders verelim. İşte şöyle yapalım, istediğim olmadı.' gibi düşüncelerle bakabiliyor. Ama asil milletimiz, 21 yıldır dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve arkadaşlarına destek verdi. Cumhurbaşkanı'mız ve arkadaşları da elhamdülillah sizleri mahcup etmedi. Zaten çalışmasaydılar, hizmet etmeseydiler ilk seçimde gönderilirdi. AK Parti'den önceki dönemlere bakın. Hükümetler 5-6 aylık, bir yılı dolduran çok azdı." diye konuştu.
"Bugün bambaşka bir Türkiye var"
Bolat, milletin, çalışana, güven verene, halka hizmet edene, ülkeyi kalkındırana, geliştirene ve güçlendirene destek olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz 17 seçim de olsa destek oluyor. İnşallah 18'inci seçimde de destek olacaklar. Buna yürekten inanıyoruz. 21 yılda Türkiye ekonomisi 5 katına çıkarıldı. 230 milyar dolarlık milli gelir, 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldı. Bunun etkilerini hayatımızda görüyoruz. 20 yıl önceki hayatımızı, yaşam standartlarımızı, hayat kalitemizi ve refah seviyemizi bir düşünelim. Bugün bambaşka bir Türkiye var." dedi.
"İhracat yapmak için 200 ülkeden sorumluyuz"
Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini söyleyen Bolat, şöyle devam etti:
"Dün gece İngiltere'de, önceki gün de Almanya'daydım. Resmi ve iş dünyasıyla temaslarımız vardı. Gayretimiz Türkiye'mize daha fazla ihracat yaptırmak. Niye? Çünkü ihracat yapmak için üretim lazım. Üretim için yatırım, iş ve istihdam lazım. Onun için ne kadar çok ihracatımızı artırırsak diye uğraşıyoruz. İhracat yapmak için 200 ülkeden sorumluyuz ama memleketimizi asla ihmal etmiyoruz. 81 vilayet bizim için kutsaldır. Hepsine hizmet etmek bizim sevdamızdır. Ereğli'de de Konya'da da çok güzel gelişmeler oldu. Ereğli'yi çocukluk, gençlik yıllarında gelip gittiğim zaman hatırlarım. Bugün bambaşka bir Ereğli var. Daha şehre varmadan sanayiler, yatırımlar, yenilenen evler, değiştirilen araçlar, belediyecilik hizmetleri, yollar, parklar ve işte millet bahçesi. Ereğli'de 200 bin metrekarelik millet bahçesi. Hayırlı uğurlu olsun. Orada yürüyüş yapacaksınız."
"İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor"
Hükümetin esnafa 20 yılda çok önemli finansman desteği sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Her zaman için esnafın yanında yer aldık. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasınlar diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı. Zaman zaman sicil affı yapıldı. POS makinelerinin komisyon oranlarını, kamu bankalarına bundan bir ay önce düşürttük. Yüzde 40'tan fazla düşürdüler. Daha nice güzel hizmetler gelecek. AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, onlara bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan ve birçok kalemde, tam yarım trilyon, 500 milyar bu yılki bütçeden halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor."
Bolat, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılışı yaptı.
Bakan Bolat, Halkapınar ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
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