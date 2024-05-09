Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ve ABD Ticaret Hacmi Hedefine Ulaşmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ve ABD Ticaret Hacmi Hedefine Ulaşmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ve ABD Ticaret Hacmi Hedefine Ulaşmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artmasına rağmen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkileri ilerletmek için kararlı olduğunu ve ortak çalışmalara hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmek için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

09.05.2024 19:25
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında son birkaç yıldır dikkate değer ticaret ve yatırım hacmi gözlemlense de 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için hala uzun bir yol bulunduğunu belirterek, bu hedefi gerçekleştirmeye kararlı ve ticari ilişkileri ilerletmek amacıyla ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı'na katıldı.

Türkiye ile ABD'nin 70 yılı aşkın süredir müttefik olduklarını vurgulayan Bolat, ABD ile ortaklığa değer verdiklerini dile getirdi.

Bolat, "İkili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda ilerletme konusunda ortak çıkarımız olduğuna kuvvetle inanıyoruz." dedi.

Dünyanın yeni bir sanayi çağının eşiğinde olduğuna işaret eden Bolat, pandeminin ardından jeopolitik çalkantılar ile kritik sektörlerdeki arz krizlerinin geleneksel üretim ve dağıtım stratejilerinin doğasını değiştirdiğini söyledi.

Bolat, Gazze'de yaşanan trajediye dikkati çekerek, Türkiye'nin Gazze halkına en büyük katkıyı sağladığını, ateşkesin kalıcı hale gelmesinin yolunu bulmaya çalıştığını ve bu belirsizlik ortamında bölgede ihtiyaç duyulan barışın yeniden tesisi için diplomatik girişimlere öncülük ettiğini anlattı.

"Ülkelerimiz ve iş topluluklarımız arasındaki diyaloğu ilerletmemiz gerekiyor"

Küresel doğrudan uluslararası yatırımların da düşüşte bulunduğunu, yatırımcı çekme rekabetinin her zamankinden daha yüksek olduğunu belirten Bolat, "Zorlukların üstesinden gelmek için ABD ve Türkiye'nin her zamankinden daha yakın işbirliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

Bolat, potansiyelinin gerisinde olsa da mevcut işbirliğinin olumlu eğilimi yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ticari ilişkilerimiz son yıllarda giderek artıyor. Tıpkı ticaret gibi yatırımlar da ekonomik ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Her iki yönde ve farklı sektörlerde yatırım akışlarının arttığını gözlemliyoruz. Son birkaç yıldır dikkate değer bir ticaret ve yatırım hacmi gözlemliyor olsak da devlet başkanlarımızın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmamız için hala uzun bir yolumuz var. Türkiye, bu hedefi gerçekleştirmeye kararlıdır ve ticari ilişkilerimizi ilerletmek için ortak çalışmalar yapmaya hazırız. İddialı hedefimize ulaşmak için özellikle belirsizliklerle her zamankinden daha fazla karşı karşıya olduğumuz bir dünyada ülkelerimiz ve iş topluluklarımız arasındaki diyaloğu her düzeyde ilerletmemiz gerekiyor."

Son olarak Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) kapsamında iki ülkeden yetkililerin bir araya geldiğini ifade eden Bolat, iki ülkenin iş dünyası için önemli konuların ele alındığını aktardı.

Bolat, ABD'deki temasları kapsamında ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile de görüşeceklerini belirterek, haftaya İstanbul'da ABD'nin önemli ticari etkinliklerinden "Trade Winds"in gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bolat, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik performansının ülkenin gücünün göstergesi olduğuna işaret ederek, ekonominin son 21 yılda dikkati çekici büyüme kaydettiğini söyledi.

Mal ve hizmet artışının da bu dönemde ülkenin ekonomik büyümesinin itici güçlerinden olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin 2003-2023 yıllarındaki ortalama ekonomik büyümesinin ihracatın da etkisiyle yıllık yüzde 5,4 olduğunu bildirdi.

Bolat, "İhracatımızın kapsamını ve hacmini genişletmek, ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmek hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dünyanın pandemi, iklim değişikliği ve jeopolitik gerginlikler gibi önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bolat, tedarik zincirlerinin güvenilirliği önemli hale geldikçe Türkiye'nin yatırımcılar için daha cazip olacağını vurguladı.

"Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının ABD'li yatırımcılar için oldukça cazip olduğuna inanıyoruz"

Bolat, Amerikalı firmaların Türkiye'nin üretimine, istihdamına hem de ihracatına katkı sağladığını ve sayılarının her geçen gün arttığını büyük bir memnuniyetle gördüklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, "Türkiye'nin, güçlü üretim altyapısını, üretim üslerini ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi düşünebilecek ABD'li yatırımcılar için oldukça cazip olduğuna inanıyoruz." dedi.

ABD ile ticari ilişkilerdeki zorlukların ve bekleyen sorunların farkında olduklarına dikkati çeken Bolat, Türkiye'den ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına yönelik koruyucu önlemlerin iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini engellemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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