Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması

10.07.2025 19:32
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı içinde yer alan 39 somut eylemin, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı içinde yer alan 39 somut eylemin, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edeceğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ülkenin yatırım ortamını daha şeffaf, daha erişilebilir ve yatırımcılar için daha cazip hale getirmek amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bolat, "Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, özel sektör dinamizminin desteklenmesi, uzun vadeli istihdam fırsatlarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitemizin artırılması, güçlü Türkiye'nin güçlü yarınları için öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bolat, bu hedeflerle hazırlanan ve kamu-özel sektör işbirliğiyle şekillendirilen YOİKK Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantıyla, bugün itibarıyla milletin ve tüm yatırımcıların istifadesine sunulduğunu anımsattı

Plan içinde yer alan başlıklara işaret eden Bolat, "Sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü, yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği, başlıklarında yer alan 39 somut eylem, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yaklaşmış olacağız"

Bolat, Bakanlık olarak bu plan çerçevesinde, Avrupa Birliği Ticari Sır Direktifi'ne ve dijital ekonomi mevzuatlarına uyum, elektronik imzanın etkin kullanımına yönelik düzenlemeler, dijital girişimcilik ve şirket kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, ihracat finansman sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanda önemli görevler üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yatırım süreçlerini kolaylaştıran, dijitalleşmeyi temel alan ve ihracatımızı artıran bir ekonomik ekosistemi hep birlikte inşa etmek. Kamu-özel sektör birlikteliği ve aziz milletimizin destekleriyle, bu eylemlerin bir yıllık süreçte kararlılıkla hayata geçirilmesini sağlayacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Eylem planımızın ülkemize, milletimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü gelecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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