Ticaret Bakanı: Ovaköy Gümrük Kapısı\'nın açılması için Irak ile görüşmeler sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak hükümeti ile görüşmelerin sürdürüldüğünü bildirdi.
Bolat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy'de bir sınır kapısı açılması konusundaki gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Bakan Bolat, 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğünün hukuken kurulduğunu; 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla da Ovaköy mevkisinin daimi hudut kapısı ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılarak Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğünde hizmet vermeye başlamasının; Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, söz konusu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile ülkemiz arasında gerçekleşen dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını teminen Irak hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir."
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